Покупка за 10 лева излиза от картата като 10 евро - грешка на касиерката или при софтуера

Пазете касови бележки и ги сравнявайте със СМС съобщенията от вашата банка за платените пари от сметките ви

Онлайн залагания, самолетни билети, хотелски резервации, плащания към банки и държави вече са само в евро

Покупка в магазин за 10 лева, платена с карта, да се окаже, че струва 10 евро - възможно е и има подобни жалби от не един клиент. Повечето сигнали идвали най-често след пазаруване в бензиностанции и рецепции на хотели, които посрещат много чужденци, споделиха запознати с тях.

Банкови и IT експерти обясниха, че има три възможни причини плащането да мине в евро, а не в левове. Най-често това може да се случи, когато ПОС терминалът на търговеца не е настроен да обработва плащания в евро. Макар и не много, все още има търговци, които не са го направили. И въпреки че в такива случаи като правило банката би трябвало да не одобри плащането, преводи все пак минават.

Втората причина е касиерът, който управлява ПОС терминала, да е въвел грешната валута - ако покупката струва 10 лв., да е въвел 10 евро.

Третата причина се крие в това софтуерът на терминала да е такъв, че да иска потвърждение в левове или евро да е плащането. Ако се посочи грешната валута, то тогава покупката се оказва на двойна цена от реалната.

Тъй като при плащане с карта от българска банка няма автоматично превалутиране в евро за всяка трансакция, а на цялата сума по сметката,

почти сигурно става дума

за грешка на търговеца

или на софтуера, не на банката.

Проблемни се оказали и някои ПОС терминали в обекти, които работят основно с евро, но и с повече валути. Например на бензиностанция касиерът е въвел грешно не само сумата, но и избора на валута, каквито опции има, защото минават чужденци, които плащат с карти в различни валути. Тези терминали автоматично предлагат евро и опции за избор на валута, като задължително изискват ръчна промяна или потвърждение.

Съветът на финансисти и банкери е

винаги да се проверява

касовият бон

или ПОС разписката, на която е посочен видът на валутата, с която е извършено плащането. Ако установите грешка, веднага поискайте сторниране на операцията. Още по-сигурно е да имате онлайн банкиране с ползване а уведомление при направена трансакция. Най-достъпният и бързият начин за контрол е с есемес. При грешка не го изтривайте, а го пазете като доказателство. Тогава веднага може да проследите не само размера на сумата и вида на валутата, но и дали плащането е в изчакване, или вече е осчетоводено. Ако е осчетоводено, подайте възражение в банката, тя почти винаги връща парите при доказано сгрешена валута.

И въпреки че през януари за плащания може да се използват левове и евро,

има такива, които са само в

новата валута

Например повечето лицензирани сайтове за залагания още от 1 януари приемат суми само в евро. Така те избягват двойното превалутиране и синхронизират системите си с тези в ЕС, а също и намаляват счетоводни проблеми. Повечето от тези сайтове работят по европейски регламенти, според които еврото е стандартна валута.

Националната агенция за приходите има указания, според които задължава отчетността вече да бъде в евро, а бонуси, лимити и печалби да се изплащат в една валута. Всъщност и преди въвеждането на еврото у нас при плащане с левова карта се извършваше автоматично превалутиране в основната валута, с която работят, която е евро.

Има и редица други случаи, когато плащането е само в евро, въпреки че през януари валидни са и двете валути. Това е валидно при онлайн преводи за стрийминг услуги, за ползване на облачно пространство за съхранение и за различни софтуерни продукти. Основната причина е централизираното фактуриране в ЕС, което е в евро и спестяването на разходи по превалутиране.

При онлайн резервации за хотели, при покупка на самолетни билети, наем на кола през туристически платформи или сайтове в интернет също таксуването е в евро. Привържениците на онлайн пазаруване също вече са разбрали, че международни онлайн магазини и търговците на софтуерни и дигитални продукти вече не работят с левове.

Държавата също приема

само евро,

когато плащанията са безкасови. Това важи за всички видове такси, а също така при преводи към европейски институции за визи, сертификати, както и за митнически такси за пратки. Важно е да се припомни, че попълването на декларациите за доходите от 2025 г. трябва да стане в левове, защото е задължително това да се направи в официалната валута по време на получаването им. Дължимите данъци обаче ще се платят в евро.

Банкови и финансови операции също са само в евро - преводи, такси към чуждестранни банки, инвестиционни платформи или брокери.