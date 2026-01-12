ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Разследват украинец, блъснал със ските си македонс...

Явор Гечев: Европа избра индустриално производство на фона на фалити на фермери

Явор Гечев Снимка: Би Ти Ви

Споразумението на ЕС за по-лесна търговия с Южна Америка означава, че Европа избра успех на индустриалното производство на фона на масови фалити на фермери. Това коментира по Нова телевизия бившият министър на земеделието Явор Гечев.  

Не може да говорим за замяна на един сектор с друг сектор. Споразумението е успешно, каза обаче финансовият анализатор Преслав Райков.

Европейското земеделие е свръхрегулирано, което ни поставя в неконкурентоспособност. Украйна вече е част от европейския пазар. Земеделците трябва да се адаптират към това, каза още Райков. Според него споразумението отваря пазарите към индустриите в Латинска Америка.

Европейски ориентирам съм, но преди всичко съм българофил. В момента продаваме пшеница на страни от третия свят. Украйна няма същите екологични изисквания., каза още Явор Гечев.

Явор Гечев
Преслав Райков КАДЪР: Nova
