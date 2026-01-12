Най-големият петролен концерн на Испания е готов да инвестира във Венецуела

Най-голямата петролна и газова компания в Испания – „Репсол" (Repsol) – е заявила готовност да увеличи инвестициите си във Венецуела и да утрои производството си там през следващите две до три години. Това е станало по време на среща на ръководители на петролни компании с президента на САЩ Доналд Тръмп", проведена в петък в Белия дом във Вашингтон, предаде ДПА, цитирани от БТА.

„Готови сме да инвестираме повече във Венецуела и да утроим производството там през следващите две до три години", е заявил главният изпълнителен директор на „Репсол" Хосу Джон Имаз. По негови думи настоящото дневно производство на компанията във Венецуела възлиза на около 45 000 барела. Данните се виждат във видео от срещата, публикувано от испанския вестник „Ел Паис".

„Репсол" оперира във Венецуела съвместно с италианската енергийна компания „Ени" (Eni).

Само няколко дни след последните действия във Венецуела президентът Тръмп призова ръководителите на американски петролни концерни, както и представители на някои чуждестранни компании, сред които „Репсол" и „Ени", да се ангажират с мащабни инвестиции в южноамериканската държава. След срещата Тръмп заяви, че е постигнато споразумение, според което американски петролни компании ще инвестират стотици милиарди долари във Венецуела, без да предостави конкретни детайли.

По време на срещата, докато представители на медиите все още присъстваха, главният изпълнителен директор на „Ексон Мобил" (Exxon Mobil) Дарън Уудс заяви, че настоящите правни и икономически условия във Венецуела правят инвестициите на този етап невъзможни.

Венецуела разполага с най-големите доказани петролни резерви в света, оценявани на около 303 милиарда барела. По-голямата част от тях представляват тежък нефт, който може да бъде рафиниран единствено със специализирана технология – капацитет, с който разполагат някои рафинерии по крайбрежието на Мексиканския залив в САЩ. Въпреки огромните резерви петролният сектор в страната е в упадък от десетилетия.

Причините за това са национализациите, извършени по време на управлението на покойния президент Уго Чавес и на неговия наследник Николас Мадуро, което доведе до налагането на мащабни американски санкции и ембарго срещу страната и нейната енергийна индустрия. Според експерти възстановяването на сектора ще отнеме години и ще изисква инвестиции за милиарди долари.