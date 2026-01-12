Еврото поскъпва спрямо долара след обвиненията срещу федералния резерв на САЩ

Курсът на еврото поскъпва леко спрямо щатския долар в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт, сочат данни на германски финансови сайтове, цитирани от БТА.

Единната европейска валута се разменя за 1,1634 долара, или с 0,15 на сто под нивото си от петък. В петък Европейската централа банка определи референтен курс на еврото спрямо долара на ниво 1,1642 долара спрямо 1,1675 долара в четвъртък.

Американският долар регистрира най-значителния си спад за последните три седмици в понеделник, след като американски прокурори започнаха наказателно разследване срещу президента на Управлението за федерален резерв Джером Пауъл, което изостри напрежението между централната банка и администрацията на президента Доналд Тръмп.

Доларовият индекс, който измерва представянето на американската валута спрямо кошница от шест основни валути, се понижи с 0,2 на сто до 99,011 пункта, като по този начин прекъсна петдневната си серия от ръстове. В същото време цената на златото се изкачи до нов исторически връх от 4600,33 долара за тройунция, след като медиите съобщиха за разследването, а Пауъл разпространи видеообръщение, в което защити независимостта на централната банка.

„Пауъл очевидно е достигнал предел по отношение на критиките и преминава в офанзива", коментира пред Ройтерс Рей Атрил, ръководител на валутната стратегия в Нешънъл Австралия банк в Сидни. По думите му „тази открита конфронтация между УФР и администрацията на САЩ – ако приемем изявленията на Пауъл за напълно искрени – очевидно не е благоприятна за долара".

По-рано доларът беше поскъпнал в началото на азиатската търговия и достигна едномесечен връх, след като публикуваният в петък доклад за заетостта в САЩ засили очакванията, че централната банка ще запази лихвените проценти без промяна и на следващото си заседание по-късно този месец. Допълнителна подкрепа за американската валута тогава дойде и от засиленото геополитическо напрежение, свързано с протестите в Иран и съобщенията за стотици жертви, което традиционно увеличава търсенето на т.нар. „сигурни убежища".

„Геополитическото напрежение в Иран по принцип би трябвало да подкрепя долара, но засега не виждаме такъв ефект", заяви Кайл Рода, старши пазарен анализатор в Capital.com в Мелбърн. Според него ключовият въпрос оттук нататък е дали протестното движение ще запази инерцията си и дали иранските власти ще прибегнат до още по-твърди мерки, което би отворило възможност за външна намеса, включително от страна на САЩ.

Междувременно финансовите пазари се подготвят за натоварена седмица с важни макроикономически публикации. Във вторник се очаква публикуването на индекса на потребителските цени в САЩ за декември – една от последните ключови статистики преди заседанието на УФР по паричната политика в края на януари, което инвеститорите следят внимателно за сигнали за бъдещата лихвена траектория.