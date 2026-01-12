Любомир Каримански: Няма тенденция за проблемно преминаване към еврото

Няма тенденция за проблемно преминаване към еврото. Нека хората проявят разбиране, че в малки и отдалечени клонове могат да се приемат монети, но когато дойде някой с голямо количество, банката може да каже къде има най-бърз преброителен център, за да не натрупват много чакащи клиенти. Това каза Любомир Каримански, член на УС на БНБ, в ефира на „Твоят ден" по NOVA NEWS.

„Паричната наличност, изтеглена от хората, е около 48%. Останалата (към 10 януари), е 16,1 млрд. лева. 3,1 млрд. евро са пуснати в обращение към момента. Част от клиентите на банките вече са депозирали левовете през офиси или банкомати. Така те захранват сметките си, които се превалутират директно в евро. Хората не ги теглят кеш", каза още той.

Каримански посочи, че финансовата дисциплина на страната все още е устойчива, "въпреки политиците и хаоса, който те си представяха от гледна точка на процеса по присъединяване в еврозоната". Експертът обаче поясни, че не така стоят нещата с бюджета.

Бюджетът

„В този бюджет беше прието в публичния сектор всички възнаграждения да бъдат уж замразени, но да се вдигнат с 5% - индекс за инфлация. Не е ясно с кой индекс на инфлация" каза експертът.

Според него "трябва да се изчака една нова политика, за стане ясно как ще се развие тя и какво ще бъде включено в нея". Той допълни, че това не трябва да се случва с временно правителство или удължителен закон, а с редовен кабинет.

Инфлацията

Каримански коментира, че всички са имали очаквания, че ще има леко поскъпване.

По отношение на контролните органи, ангажирани с това да следят за нерегламентиран скок на цените, Каримански запита „как точно те биха могли да установяват т.нар.спекула" и как се доказва, че ръст на цени е необоснован.

„Ако има такава, тогава по какъв начин я оценяват и как могат да кажат, че това е спекула, при положение, че имаме пазарни цени. Нямаме планирани цени от страна на правителството или такива, които са в извънредна ситуация и не можем да намерим алтернатива на даден продукт или услуга", каза още той.

Каримански коментира и идеята за законодателни промени за таван на цените на определени продукти от потребителската кошница. Според него това е популизъм и направи паралел в магазините за хората.

„Трябва да имаме трезва преценка на устойчивостта на публичните финанси, къде инвестираме и тази инвестиция носи ли добавена стойност", каза още той. И допълни, че трябва да се гледа съм консолидиране на разходите, за да имаме стабилна фискална позиция.