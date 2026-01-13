В Италия ще връщат пари от пътните такси, ако има голямо задръстване заради ремонти

От лятото шофьорите в Италия, които попаднат в задръстване на магистрала, ще получават автоматично възстановяване на сумата платена за пътна такса. Ако времето за пътуване значително надвишава обичайното, част или дори цялата платена пътна такса трябва да бъде възстановена. Има обаче едно условие: възстановяването ще се извършва само ако задръстването е причинено от пътни ремонти.

Промяната ще влезе в сила на 1 юни 2026 г. Исканията за обезщетение ще се подават автоматично чрез специално приложение, което ще проследява времето за пътуване.

Съгласно новите правила, възстановяване на сумата ще бъде изплатено, ако времето за пътуване по маршрут до 50 километра е с поне 10 минути по-дълго от обичайното. За по-дълги пътувания възстановяването на сумата ще бъде изплатено, ако закъснението надвишава 15 минути.

В случай на закъснение от поне три часа, ще бъде възстановена пълната сума на таксата.