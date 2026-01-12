София става европейска сцена за бъдещето на комуникациите през март 2026

От 26 до 28 март 2026 г. в София ще се проведе ICCO European Forum FUTURE REBOOT – годишният европейски форум на Международната асоциация на комуникационните агенции (ICCO). Той ще бъде организиран в партньорство с Българската асоциация на PR агенциите (БАПРА). Като дългогодишен член на ICCO, БАПРА играе ключова роля в позиционирането на българската комуникационна индустрия в европейския професионален контекст. Домакинството на форума на 26 март в София поставя страната ни в центъра на разговора за новите стандарти, етика и иновации в комуникациите в Европа. Събитието ще събере водещи международни лидери, стратези и креативни професионалисти, за да обсъдят как технологиите, креативността и отговорните иновации ще оформят бъдещето на комуникационната индустрия.

На 27 и 28 март програмата в София ще бъде разширена с COMMPASS SUMMIT, двудневен професионален форум, организиран от All Channels Group, на който лектори ще бъдат едни от най-големите имена от комуникационната индустрия. Събитието ще предложи лекции, дискусии и практически уъркшопи, фокусирани върху стратегическо мислене, креативно лидерство и реална бизнес ефективност.

„Обединяваме двете събития - COMMPASS SUMMIT и ICCO European Forum в една платформа, за да начертаем новите стандарти в комуникациите, в които всички комуникационни индустрии могат да си подадат ръка, за да предложат комплексна и адекватна услуга на брандовете. В света на технологичните трансформации и AI, нашата мисия е да вдъхновим индустрията да бъде уверена, креативна и отговорна. София ще бъде център на идеи, които ще определят бъдещето на комуникациите в Европа.“ – споделя Александър Дурчев, президент на ICCO за Европа.

„За нас е чест да бъдем домакин на ICCO European Forum в годината, когато БАПРА отбелязва своя 25-годишен юбилей.

Събитието е възможност да покажем силата на българската комуникационна индустрия и да създадем мост между локалния опит и глобалните тенденции. FUTURE REBOOT е нашият отговор на предизвикателствата пред сектора – с фокус върху иновации, партньорства и устойчиво развитие .“ – допълва Ива Григорова, председател на БАПРА.

Сред лекторите, които ще бъдат част от двете събития, са Харжот Синг (Global Chief Strategy Officer, McCann World Group), Тахаб Райс (Chief Strategy Officer, Publicis EMEA), Атия Заиди (Chief Creative Officer, BBDO Pakistan) и други международно признати имена от света на комуникациите, маркетинга и рекламата.

ICCO European Forum и COMMPASS SUMMIT ще превърнат София в регионален хъб за стратегически разговор за бъдещето на комуникациите, като съчетават европейската перспектива с практическа и приложима експертиза за професионалистите от региона.

Форумът дава възможност на комуникационната индустрия в България да обмени идеи и създаде контакти с водещи професионалисти от цял свят.

Регистрация и повече информация за програмата може да намерите на: www.iccoeurope.com/forum u www.commpass.info