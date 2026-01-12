Над 1000 сигнала за нередности са постъпили в НАП от началото на годината

От началото на годината в Националната агенция за приходите (НАП) са постъпили над 1000 сигнала за нередности, като около 40 процента от тях са от територията на София, каза Анна Митова, директор на дирекция „Комуникации“ в Националната агенция за приходите, преди проверка в бръснарница на бул. „Тодор Александров“ в София.

По думите ѝ днес се извършва проверка по сигнал за многоетапно и необосновано повишение на цените на услуги в бръснарница в столицата. В сигнала се посочва, че цената на услугата „мъжко подстригване“ е била увеличена от 35 на 40 лева преди 1 януари, а впоследствие – на 22 евро, което се равнява на около 43 лева, съобщи БТА.

Инспекторите на НАП ще снемат актуалните цени в обекта и ще изискат информация за цените преди 1 януари, след което данните ще бъдат сверени със съдържанието на сигнала. При установяване на нарушения ще бъдат предприети съответните административни мерки.

Митова отбеляза, че от началото на годината приоритетно са проверени над 500 фризьорски и козметични салона. Съвместно с Комисията за защита на потребителите (КЗП) са извършени проверки и в други обекти, сред които над 90 паркинга, 174 фитнес зали, както и 24 обекти, предоставящи преводи и легализация и 28 обекти занимаващи се с образователни услуги. Тя допълни, че от октомври до сега са проверени над 600 хранителни магазина.

Към момента са констатирани 28 нарушения, свързани с необосновано повишаване на цените, като са издадени 11 наказателни постановления на обща стойност около 60 000 лева или около 30 000 евро.

В проверките на терен участват близо 400 служители на НАП от цялата страна, като при необходимост ще бъдат включени и допълнителни екипи.