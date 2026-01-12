Със 70,6 млн. евро модернизират производствата на продукти за отбрана и изделия с двойна употреба

Министерството на иновациите и растежа (МИР) отвори за кандидатстване процедура за укрепване на промишления капацитет в областта на отбранителните способности. Тя е част от Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията" (ПКИП) и е в синхрон с политиките на ЕС за повишаване на възможностите на държавите-членки в сигурността.

Мярката е с бюджет от 70,6 млн. евро и цели да модернизира производствата на продукти, свързани с отбрана или на изделия с двойна употреба. Стоки с двойно предназначение са например високопроизводителни компютри и микропроцесори, радарни системи, лидари, криптографски софтуер, дронове, други безпилотни апарати и т.н. Последните могат да се използват както за разузнаване и наблюдение, така и за доставка на стоки, в земеделието или правенето на снимки, видеа и филми.

По процедурата могат да кандидатстват микро-, малки, средни и големи предприятия. Те трябва да развиват икономическа дейност, която попада в сектор C „Преработваща промишленост", в два от разделите на сектор К „Телекомуникации, компютърно програмиране, консултантски дейности, инфраструктура за информационни технологии и други информационни услуги" - 62 „Дейности в областта на информационните технологии" или 63 „Инфраструктура за информационни технологии, обработка на данни, хостинг и други информационни услуги", както и в сектор N „Професионални дейности и научни изследвания".

Минималният размер на финансирането е 51 129 евро, а максималният - до 3,6 млн. евро. Безвъзмездната помощ по ПКИП достига 70%, в зависимост от категорията на предприятието, избрания режим на подпомагане и мястото на изпълнение на проектите. Със средствата могат да се купуват машини, съоръжения, оборудване, специализиран софтуер, както и патенти, лицензи и ноу-хау за подобряване на промишления капацитет. Предвижда се финансиране и за строително-монтажни работи, като то може да бъде до 50% от общите разходи по съответния проект.

Кандидатстването по процедурата е изцяло онлайн в системата ИСУН 2020 (http://bit.ly/3NgMVUr). В същата платформа фирмите могат да задават въпроси и да искат разяснения от експертите на МИР, а отговорите ще бъдат публикувани както в нея, така и на сайта на министерството.

Проектните предложения могат да се подават до 16:30 ч. на 15 април 2026 г.