Акциите на банките поевтиняват след призивите на Тръмп за ограничаване на лихвите по кредитни карти

Борсовите индекси в Ню Йорк се отправиха надолу малко след началото на днешната, първа за седмицата търговска сесия. Спадът последва информация, че американското министерство на правосъдието е образувало наказателно разследване срещу президента на Управлението за федерален резерв на САЩ Джером Пауъл, което според мнозина подвига въпроси за независимостта на централната банка, съобщи Си Ен Би Си.

Промишленият индекс Dow Jones Industrial Average изтри 178,01 пункта или 0,36 на сто до 49 326,06 пункта към 16:56 часа българско време.

По-широкообхватният S&P 500 и технологичният Nasdaq записват по-малки загуби, спадайки съответно с 0,06 и 0,02 на сто до 6961,91 пункта и 23 667,71 пункта.

Индексът на малките компании Russell 2000 се понижи с 0,42 на сто до 2613,265 пункта.

Призивът на президента Доналд Тръмп, който в петък се обяви за едногодишно ограничаване на лихвените проценти по кредитни карти до 10 процента, също предизвика известна нестабилност в началото на днешната търговия, пише БТА.

Критиците се опасяват, че планът на Тръмп да облекчи кредитополучателите може да има обратен ефект и да ограничи кредитирането, което потенциално може да навреди както на потребителите, както и на печалбите на банките.

Акциите на американската компании за финансови услуги „Кепитъл Уан“ (Capital One) спаднаха с 6 на сто, а на „Синкрони Файненшъл“ (Synchrony Financial) – със 7 на сто, тъй като кредитните карти заемат голяма част от бизнес моделите и на двете дружества.

Книжата на „Ситигруп“ (Citigroup) поевтиняха с 3 на сто, на „Джей Пи Морган Чейс“ (JPMorgan Chase) отбеляза спад от над 1 на сто, а на „Банк ъв Америка“ (Bank of America) - с 1 на сто.

Акциите на американските компании за обработка на картови разплащания „Виза“ (Visa) и „Мастъркард“ (Mastercard) спадат с около 3 на сто.