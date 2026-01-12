Министерството на финансите ще предложи за продажба ценни книжа на държавата за 150 млн. евро

Министерството на финансите ще предложи за продажба лихвоносни съкровищни облигации със срочност 2 години в размер на 150 млн. евро на аукцион, насрочен за 19 януари 2026 година, става известно от съобщение на сайта на Българската народна банка, цитирано от БТА.

Държавните ценни книжа (ДЦК) са от емисия № BG 20 300 26 111/21.01.2026 г., като ще бъдат предложени с фиксиран годишен лихвен процент от 2,25 на сто.

Това ще е първи аукцион за пласиране на нов дълг през 2026 година. Поради липсата на приет Закон за държавния бюджет у нас действа т.нар. удължителен бюджет. Според Закона за публичните финанси в условията на удължителен бюджет Министерският съвет може да поема държавен дълг за рефинансиране на дълга в обращение до размера на годишните погашения по държавния дълг, поет до началото на съответната бюджетна година.

Според допълнителните условия на аукциона на вътрешния пазар, насрочен за 19 януари, първичните дилъри могат да участват в аукциона със състезателни поръчки, както от свое име и за своя сметка, така и от свое име, но за сметка на свои клиенти. Първичните дилъри могат да участват в аукциона и с несъстезателни поръчки от свое име, но за сметка на свои клиенти, които не са банки или инвестиционни посредници, включително и такива, установени в друга държава членка или в трета страна.

Максималното количество ДЦК, което един участник може да придобие със състезателни поръчки е в размер 50 на сто от предназначеното за продажба чрез състезателни поръчки количество. Съотношението на ДЦК, предлагани със състезателни и несъстезателни поръчки, е 50 на сто към 50 на сто от общото предложено количество.

Участниците в аукциона трябва да имат предвид, че министерство на финансите ще предлага за продажба допълнителни количества от емисия BG 20 300 26 111 от 21.01.2026 година, като си запазва правото да отхвърля всички, респективно да одобрява определени поръчки, както и да одобрява количество, различно от предварително обявеното.

През миналата 2025 година Министерството на финансите пласира нов дълг чрез продажба на ДЦК в размер на около 8,9 млрд. евро (17,4 млрд. лева). ДЦК за приблизително 1,7 млрд. евро (3,3 млрд. лева) бяха пласирани на вътрешния пазар, а други около 7,2 млрд. евро бяха набрани в резултат на две дългови операции на международните пазари.