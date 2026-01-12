Компанията майка на Google достигна пазарна капитализация от 4 трилиона долара

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Alphabet, компанията майка на Google стана четвъртата технологична гигантска компания, достигнала пазарна капитализация от 4 трилиона долара, подхранена от оптимизма на инвеститорите, че нейните модели за изкуствен интелект могат да се конкурират с такива като OpenAI.

Акциите на Alphabet поскъпнаха с 0.2% в ранната търговия в Ню Йорк в понеделник, с което отбелязаха ръст от над 6% през последния месец и изстреляха компанията над границата, вече премината от Nvidia, Apple и Microsoft.

В началото на миналата година акциите на Alphabet изоставаха от по-широкото AI-движено рали на технологичните акции, на фона на опасения, че основният ѝ източник на приходи, който е търсачката, ще бъде засенчен от нови приложения като ChatGPT и Perplexity, пише "Медиапул".

Инвеститорите също така бяха обезпокоени, че американските регулатори се стремят да раздробят базираната в Силициевата долина компания.

Но от април насам акциите са се удвоили повече от два пъти, след като Демис Хасабис, съосновател на DeepMind, което е подразделението за изкуствен интелект на Google, поведе усилията на групата да настигне ChatGPT.

Миналия месец изпълнителният директор на OpenAI Сам Алтман обяви "червена тревога" относно необходимостта от подобряване на продуктите, след като Google пусна модела си Gemini 3, който според индустриалните показатели е изпреварил конкурентите.

По това време Корай Кавукчоглу, главен архитект по изкуствен интелект в Google и технологичен директор на DeepMind, заяви, че технологичният гигант е "подобрил значително представянето си", като е обучавал своите AI модели с помощта на собствени специално разработени чипове. Компанията също така обяви, че интегрира най-новите си AI модели директно в продуктите си.

Alphabet също показа на инвеститорите, че рекламните ѝ приходи продължават да растат силно въпреки заплахата от конкурентни чатботове.

Компанията съобщи през октомври, че тримесечните ѝ приходи са нараснали с 16% през третото тримесечие, надхвърляйки за първи път 100 милиарда долара, подпомогнати от бързоразвиващия се облачен бизнес и рекламите в YouTube. Приложението Gemini е нараснало бързо до 650 милиона месечни потребители.

Инвеститорите също така станаха по-оптимистично настроени към перспективите на компанията, след като американските съдилища дадоха сигнали, че не желаят да разпокъсат технологичния гигант.