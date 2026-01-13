2026-а: робот, който пере и чисти, умни играчки, смартфони за кучета

Изложение в Лас Вегас показа на какви технологични чудеса може да разчита потребителят в следващите 12 месеца

Всяка година технологичното изложение в Лас Вегас (Кънсюмър електроникс шоу), което е едно от най-големите в света, е следено с огромен интерес от производители и потребители, защото то задава посоките за бъдещето в най-светкавично развиващия се сектор – този на високите технологии. На него всички – от компаниите гиганти до стартъпите, се надпреварват да показват най-новите си продукти, както и разработките, които все още са само прототипи. Многообразието е толкова голямо, че за неспециалистите е трудно да се ориентират. Посветените обаче открояват някои от любопитните предложения за настоящата 2026 г.

Робот, който сгъва прането

По традиция на изложението най-голямата атракция са последните модели роботи, които с всяка изминала година не само стават все по-хуманоидни, но и започват да заместват човека в трудоемки дейности. Така че не е чудно, че в една от звездите на шоуто се превърна роботът CLOiD на компанията LG. Според създателите му той може да зарежда прането в пералнята и мръсните съдове в миялната, да вади прането и да го сгъва, да пече кроасани във фурната и да вади храни от хладилника. Той има дълги ръце с пет пръста, може да се движи във всички посоки на колелца, разбира команди, отговаря смислено и логично и реагира с мимики, които се изписват на екрана му.

На пръв поглед това е мечтата на всяка ангажирана съвременна жена. По време на демонстрациите в Лас Вегас обаче роботът създаде леко разочарование, защото вършеше всяка от задачите много бавно. Отнемаше му например повече от 30 сек, за да вземе хавлиена кърпа и да я сложи в барабана на пералнята. Успя да сгъне дреха - умение, което според LG е “светият Граал на домашната роботика”, но му трябваше доста време, така че човек трудно би могъл да си представи колко ще му е нужно за сгъването на цялото пране. Не е ясно дали и кога CLOiD ще бъде пуснат на пазара, но според компанията производител в него има потенциал за свързване с други умни устройства за домашно ползване.

Atlas може да вдига 50 кг

Може би по-впечатляващ от CLOiD е Atlas - хуманоидният робот, представен от “Бостън Дайнамикс”, които създават и кучета роботи. Atlas в реален размер се изправя на крака и се разхожда със странни, но грациозни движения, които включват завъртане на торса му на 360 градуса. По време на демонстрациите на изложението той не е бил подложен на усилен труд, но идеята е да работи в автомобилостроенето, тъй като без проблем вдига 50 кг. От “Хюндай” са обявили, че ще го ползват в производството си от 2028 г.

Според производителите последната версия на Atlas може да изпълнява широк спектър от индустриални задачи и е специално проектирана с мисъл за последователност и надеждност. Той може да работи автономно, чрез телеоператор или с таблетен интерфейс за управление. От компанията посочват, че има обхват до 2,2 метра и работи при температури от минус 2 до плюс 38 градуса по Целзий. Atlas e издръжлив индустриален робот, способен да изпълнява различни задачи в производството, включително автомобилостроенето. СНИМКА: BOSTON DYNAMICS

И кучетата се нуждаят от телефон

На колко години си твърде млад, за да имаш собствен мобилен телефон? А ако е в кучешки години? Вече ще е възможно да се купи PetPhone за 90 долара, който се прикрепя към нашийника на кучето или котката, за да проследява местоположението им, да пуска успокояваща музика и дори да позволява двупосочни телефонни разговори.

Има и малко устройство с камера, което собствениците могат да закупят и да прикрепят към PetPhone, за да могат да следят какво виждат домашните им любимци, докато се разхождат из къщата, ровят в прането или дремят на дивана. С едно докосване в приложението GlocalMe те могат да се обадят на домашните си любимци и да им заповядат да се успокоят, да се приберат или просто да им кажат “здравей”.

Пееща близалка

Близалката LolliPop Star възпроизвежда музика в главата, щом бъде захапана. Тя използва вибрации от клечката, които преминават от костите на черепа до вътрешното ухо, за да създадат звук, който само конкретният потребител може да чуе. Lava - компанията, която стои зад музикалното лакомство, в момента си партнира с трима поп изпълнители, за да използва тяхната музика, и предлага вкус на праскова, боровинка и лайм. Планира скоро да пусне близалките на пазара срещу 9 долара за бройка. Потребителите в социалните мрежи обаче са критикували остарялата технология за костна проводимост, която се е използвала и в детските електрически четки за зъби в началото на 2000-те, за да се възпроизвеждат двуминутни мелодии, докато децата си мият зъбите.

Бионични панди

На пазара скоро ще се появи нов робот компаньон: бионичната панда An An (така се наричаше най-старата панда в света, която живееше в зоологическа градина), задвижван от изкуствен интелект, дело на “Майнд вуит харт роботикс”. Пухкавият черно-бял робот има за цел да осигури компания на възрастни хора с когнитивен спад или деца, които са със затруднени социални умения. Десетки сензори му помагат да реагира на човешко докосване, имитирайки поведението на истинска панда с нежни прегръдки и побутвания. Той също така се учи да реагира на индивидуален глас и поведенчески модели. Пандата е способна да намалява тревожността и стреса и да бъде ценен партньор срещу самотата, от която днес страдат много възрастни. Тя е способна също да следи дали те редовно си взимат лекарствата и да им напомня да го правят. За тази цел An An се предлага със специално приложение за управление на задачи и задаване на напомняния. Пандата An An e създадена да бъде верен компаньон на възрастни самотни хора и пациенти с деменция. СНИМКА: MIND WITH HEART ROBOTICS

Домашен любимец, който расте с притежателя си

Стане ли дума за играчки, джобният домашен любимец Sweekar е нещо, което вероятно веднага би ви се приискало да купите. Това е виртуално животинче, подобно на тамагочи, с изкуствен интелект, така че може да формира личност въз основа на вашите взаимодействия с него и дейностите, които правите заедно. Идеята е, че той расте с вас. Подобно на тамагочи, Sweekar ще изисква по-чести грижи в по-ранните етапи от жизнения си цикъл. Но след като достигне възрастно ниво, той самостоятелно се грижи за себе си. В крайна сметка може да се забавлява сам, да се впуска в свои собствени виртуални приключения и да разказва истории за своите пътешествия.

Sweekar е суперсладък такъв, какъвто е, но може да бъде обличан в малки дрешки за повече персонализация. Дрехите обаче бързо му умаляват, защото той се уголемява и физически с напредване на възрастта. Според производителите от китайския стартъп Takway това е първата в света емоционално интелигентна електронна играчка.