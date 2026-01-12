Студът вдигна цената на тока на борсата до 251 евро, Европа запали въглищата (Графика)

Пикът в най-студения ден - 13 януари, се очаква да е 7100 мегавата при рекорд от 7500 през 2017 г.

Студът вдигна цената на тока на българската борса, запали въглищни централи у нас и в Европа, а държавната ТЕЦ “Марица-изток 2” реализира на 9 януари първата продажба на ток за годината по двустранни договори. Високите нива направиха тока ѝ продаваем въпреки оскъпяването му с въглеродните емисии.

Цената на свободния пазар у нас за 13 януари бележи връх - 251 евро. В пиковите часове мегаватчас е търгуван за 334,95 евро. Съпоставка с цените в Европа - българските и румънските, постигнати на платформите “Ден напред”, са най-високите след унгарската, която е 252 евро.

Подобни нива не е имало от времето на газовата криза през 2022 г., когато на 27 април Русия спря горивото за България, а цените на тока на борсата в края на август бяха над 1300 лв. за мегаватчас.

Високите цени на тока през първите дни на януари 2026 г. обаче не засягат бизнеса, нито битовите потребители, защото и двата сегмента са с таван. Разликата между пазарните нива и определените за бизнеса цени от парламента, а за бита - от КЕВР, се покриват от фонд “Сигурност на електроенергийната система”.

Ниските температури увеличиха товара

на системата

и към 14 ч в понеделник той беше 6500,94 мегавата. 20-годишен рекорд в товара на електроенергийната система бе отбелязан на 9 януари 2017 г., когато бяха надминати 7500 мегавата. Енергийният министър тогава спря износа на ток, но до режим не се стигна.

Очаква се вторник, 13 януари, да е най-студеният ден и прогнозата на Електроенергийния системен оператор за товара на системата е 7100 мегавата в 20 часа. Толкова беше и в новогодишната нощ.

В понеделник към 14 ч електроенергията ни се осигуряваше приблизително по 1/3 от АЕЦ “Козлодуй”, въглищните централи и изненадващо - соларите. Минимални са количествата от вятър и от вецове.

Към 14 часа делът на атомния ток е 25,90%, на въглищните тецове - 27,03 на сто, и на фотоволтаиците - 28,65 на сто. С други думи - токът от атомната централа, от въглища и от слънце прави микса от електроенергии през деня.

Между 14 е 15 часа от страната се изнасяха между 1300 и 1500 мегавата за Румъния и към 150 мегавата за Сърбия. Вносът беше от Гърция - 694 мегавата, и от Северна Македония - 220 мегавата.

Данните в реално време към 18 часа в понеделник показват, че соларите естествено са изчезнали, НЕК е пуснала вецовете, увеличава се делът на вятъра. (Виж графиката)

Германия също запали въглищните централи - близо 24 на сто от електроенергията ѝ е кафява. Това направи и Чехия - 39,27 на сто дял в микса, а в Полша над 60 на сто от тока е от въглища. Сърбия е с 50,56 на сто дял на въглищен ток.

Най-зелени са Франция с ядрения си ток, Испания с електроенерия от слънце, вятър и вода, АЕЦ и малко газ, като с аналогичен микс е и Португалия.