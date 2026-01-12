Paramount съди Netflix заради офертата за придобиване на Warner Bros

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В надпреварата за придобиване на Warner Bros Discovery ("Уорнър Брос Дискавъри") конкурентът Paramount ("Парамаунт") обяви днес, че е предприел съдебни действия, предаде ДПА.

В иск, подаден в щата Делауеър, където се разглеждат корпоративни спорове, Paramount настоява ръководството на Warner Bros Discovery да предостави повече информация за решението си да даде предимство на офертата на Netflix ("Нетфликс"), пише БТА.

„Подадохме иск тази сутрин, за да поискаме съдът само да разпореди на Warner Bros Discovery да предостави тази информация, така че акционерите на компанията да могат да вземат информирано решение“, пише в изявление на Paramount.

Paramount също така иска да издигне свои кандидати в борда на директорите на Warner Bros Discovery, с надеждата по този начин да спечели подкрепата на акционерите.

Netflix предложи приблизително 83 млрд. долара за да придобие телевизионните и филмови студия на Warner Bros Discovery и неговата стрийминг услуга HBO Max ("Ейч Би Оу Макс").

От своя страна Paramount предложи 108,4 милиарда долара в оферта за придобиване на цялата група на Warner Bros Discovery, включително телевизионните мрежи, сред които CNN ("Си Ен Ен").

Ръководството на Warner Bros Discovery се обяви в подкрепа на офертата на Netflix, но окончателното решение ще се вземе от акционерите.