Глобиха за милиони евро "Дачия" и "Рено" заради споразумение "да не си крадат" служителите

Румънският Съвет за конкуренцията съобщи, че е наложил глоби на осем компании, включително на автомобилостроителната компания "Дачия" (Automobile Dacia) и на инженерния център на "Рено" в Румъния (Renault Technologie Roumanie), заради споразумение "да не си крадат" служителите, съобщава телевизия Диджи 24.

Съветът за конкуренцията е санкционирал осемте компании с глоби на обща стойност 163,71 милиона леи (около 32,15 милиона евро) за участие в споразумение срещу конкуренцията, състоящо се в разпределение на пазара на труда с цел ограничаване на мобилността на служителите и запазване на ниски разходи за човешките ресурси, се посочва в съобщение на надзорния орган.

Сред санкционираните компании са Automobile Dacia и Renault Technologie Roumanie, които са глобени съответно с 16 и 9 милиона евро заради това, че се договорили да не се конкурират при набирането и наемането на квалифицирана работна ръка в областта на производството на автомобили и други свързани дейности, включително инженерни услуги и технологични консултации в Румъния, пише БТА.

Подобни практики, известни под наименованието "no-poaching", представляват споразумения, чрез които компаниите се съгласяват да не наемат или да не предлагат оферти на служители от конкуренти компании, като по този начин се отказват от конкуренцията при привличането или задържането на работната ръка, отбелязва телевизията.

"Това е първият случай, в който санкционираме подобни антиконкуретни практики, в които компаниите не се конкурират за привличане на специализирана работна ръка. Човешките ресурси представляват важен параметър на конкуренцията между компаниите от гледна точка на разходите за персонал, дефицита на работна ръка или мобилността на служителите", обясни председателят на Съвета Богдан Кирицою.

Той добави, че "подобно поведение тип "no-poaching" е особено вредно както за конкуренцията – чрез създаването на изкуствена бариера на пазара, така и за служителите, чиито възможности за мобилност са засегнати".