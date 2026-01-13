Финансовите министри на Г-7 и техни съюзници обсъдиха намаляването на зависимостта от Китай

Финансовите министри на страните от групата на седемте големи развити икономики (Г-7) и други техни партньори се срещнаха снощи във Вашингтон, за да обсъдят начини за намаляване на зависимостта от Китай в областта на редкоземните елементи, включително чрез определяне на минимални цени, на които да се търгуват критични суровини, наред с нови партньорства за изграждане на алтернативни вериги за доставка. Това заявиха някои от финансовите министри, участвали в срещата, предаде Ройтерс.

Сред присъстващите са министрите на финансите от страните членки на Г-7 – Япония, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Канада, както и представители на Австралия, Мексико, Южна Корея и Индия.

Търговският представител на САЩ Джеймисън Гриън и представители на Американската експортно-импортна банка и „Джей Пи Морган Чейс“ (JPMorgan Chase) също се включиха в срещата.

Участниците обаче не публикуваха съвместно изявление.

Финансовото министерство на САЩ посочи, че министър Скот Бесънт е настоял „да бъдат обсъдени решения за осигуряване и диверсифициране на веригите за доставки на критични минерали, особено редкоземни елементи“, и е изразил оптимизъм, че страните ще преследват „предпазливо намаляване на риска вместо откъсване“ от Китай.

Японският министър на финансите Сацуки Катаяма заяви пред репортери, че има „широко съгласие относно необходимостта от бързо намаляване на зависимостта от Китай за редкоземни елементи“.

Тя посочи, че е очертала краткосрочни, средносрочни и дългосрочни политически мерки за Г-7 и страни със сходни на организацията възгледи, за да се подпомогне доставката на редкоземни елементи от други източници.

„Те включват създаване на пазари, основани на стандарти, включително такива касаещи условията на труд и правата на човека, както и внедряване на редица политически инструменти – подкрепа от публични финансови институции, данъчни и финансови стимули, търговски и тарифни мерки и определяне на минимални цени“, каза Катаяма и добави: „Аз подчертах важността на ангажимента към тези мерки.“

Страните, чиито представители участваха в срещата, заедно с Европейския съюз отговарят за 60 процента от световното търсене на критични минерали. Но Китай доминира във веригата на доставки, като рафинира между 47 и 87 процента от медта, лития, кобалта, графита и редкоземните елементи, според Международната агенция за енергията (МАЕ).

Тези суровини са от съществено значение за отбранителните технологии, полупроводниците, компонентите за възобновяема енергия, батериите и процесите на рафиниране, предаде БТА.

Германският министър на финансите Ларс Клингбайл заяви, че дискусиите по време на срещата във Вашингтон са касаели и евентуално приемане на минимална цена за редкоземните елементи и партньорства за увеличаване на доставките. Той обаче отбеляза, че преговорите тепърва са започнали и има много нерешени въпроси.

По думите на Клингбайл доставките на редкоземни елементи и критични минерали ще бъдат централна тема по време на френското председателство на Г-7 тази година.

Според него Европа трябва да действа по-бързо сама, за да развие доставките на важни суровини.

„За мен е много важно, че ние в Европа не стоим със скръстени ръце“, каза Клингбайл. „Нито оплакванията, нито самосъжалението ни помагат, трябва да станем активни“, подчерта той.

Той допълни, че ЕС се нуждае от повече финансиране на общоевропейско ниво, като посочи важността на новия германски фонд за суровини.

ЕС трябва също така да предприеме спешни действия в областта на рециклирането, каза още Клингбайл, като засегна и „големия потенциал“ на рециклирането за намаляване на зависимостта и разширяване на доставките.

Южнокорейският министър на финансите Ку Юн-чол заяви по време на срещата във Вашингтон, че глобалните вериги за създаване на стойност трябва да бъдат укрепени, като подчерта важността на рециклирането на критични минерали за устойчиви вериги за доставки, според изявление на неговото ведомство.

Ку Юн-чол също така призова страните да продължат сътрудничеството, ориентирано към корпоративни проекти, докато Канада и Австралия поискаха от Южна Корея технологично сътрудничество, допълни министерството.