Apple избра изкуствения интелект на Google за виртуалния асистент Siri

Apple обединява сили с Google, за да подобри функциите си за изкуствен интелект. Планирано е и значително подобрение на Siri, което се очаква по-късно тази година.

Компанията ще се опре на Gemini и облачната технология на Google за бъдещите основни модели на Apple.

„След внимателна оценка, ние определихме, че технологията на Google предоставя най-подходящата основа за моделите на Apple Foundation и сме развълнувани от иновативните нови възможности, които тя ще отвори за нашите потребители", заяви Apple в изявление на 12 януари, цитирано от CNBC.

Моделите ще продължат да работят на устройствата на Apple и на частния облачен компютър на компанията, добавиха от компаниите.

През август Bloomberg съобщи, че Apple е в начален етап на преговори с Google за използване на персонализиран модел Gemini за задвижване на нова версия на Siri. По-късно медията съобщи, че Apple планира да плаща около 1 милиард долара годишно за използване на Google AI.

Сделката е още един важен индикатор за нарастващото доверие в ускорената програма на Google за изкуствен интелект и завръщането му срещу OpenAI. През 2025 г. гигантът в областта на търсенето отбеляза най-добрата си година от 2009 г. насам и миналата седмица за първи път от 2019 г. насам надмина Apple по пазарна капитализация.

Google вече плаща на Apple милиарди долари годишно, за да бъде основната търсачка на iPhone. Но това доходоносно партньорство за кратко беше поставено под въпрос, след като се разкри, че Google държи незаконен монопол в областта на интернет търсенето.

Apple остана встрани от AI манията, която обхвана Уолстрийт след пускането на ChatGPT на OpenAI в края на 2022 г.

Хипермащабните компании Amazon, Meta Platforms и Microsoft са похарчили милиарди за AI продукти, инструменти и инфраструктура за своите клиенти.

Това увеличи натиска върху производителя на iPhone да представи впечатляващо подобрение на гласовия AI Siri, което миналата година беше отложено до 2026 г., въпреки рекламите на продукта.

„Ще ни отнеме повече време, отколкото очаквахме, за да реализираме тези функции и предвиждаме да ги пуснем на пазара през следващата година", заяви компанията в изявление по това време.

Apple в момента си сътрудничи с OpenAI за интегрирането на ChatGPT в Siri и Apple Intelligence, специално за сложни запитвания, които могат да се възползват от световните познания на AI модела. Не е ясно какво означава партньорството с Google за интеграцията на ChatGPT в бъдеще.

Производителят на iPhone заяви пред CNBC, че не прави никакви промени в споразумението. OpenAI не отговори веднага на искането за коментар.

Междувременно Google отбеляза стабилен напредък в програмата си за изкуствен интелект, като в края на миналата година представи своя обновен модел Gemini 3.

През октомври главният изпълнителен директор на Google Сундар Пичай заяви, че облачният сегмент на компанията е подписал повече сделки на стойност над 1 милиард долара през третото тримесечие на 2025 г., отколкото през предходните две години взети заедно.