Опитът на Yettel и CETIN с внедряването на една от най-мащабните SD-WAN мрежи в България.

В технологичния свят понякога най-големите трансформации се случват почти незабележимо. Без прекъсвания на услуги, без излишен шум. Просто в един момент бизнесът започва да работи по-бързо, екипите са по-продуктивни, а клиентите усещат, че взаимодействието с компанията е по-плавно и ефективно.

Точно такъв е случаят с мащабното внедряване на услугата SD-WAN (от Fortinet) в Yettel – проект, който променя начина по който телекомуникационният оператор управлява вътрешната си свързаност.

SD-WAN решението обединява интелигентно управление на мрежовия трафик и високо ниво на сигурност, като позволява на всеки от магазините на Yettel да работи стабилно дори при натоварена или променлива свързаност. В среда, в която повечето процеси са зависими от интернет достъпа, устойчивостта и предвидимостта на мрежата са ключов фактор за нормалното функциониране на бизнеса.

Самите Fortinet са сред водещите глобални компании в областта на мрежовата сигурност и киберзащитата, а в България SD-WAN решението им се внедрява и поддържа от CETIN – техен сертифициран партньор и управляван доставчик на услуги (MSSP). Ролята на CETIN обхваща планирането, интеграцията и управлението на мрежовото решение, което експертите адаптират към конкретните нужди на всяка организация и архитектурата на клиента. CETIN е отговорен и за гаранцията на оборудването за целия срок на договора.

SD-WAN мрежата на Yettel е сред най-големите, изградени от екипа на CETIN в страната и обхваща над 200 локации – от търговски обекти и административни офиси до ключови технически точки.

Преминаването към SD-WAN и какво предлага технологията

„Като един от водещите мобилни оператори в България, ние се стремим към високи стандарти както в решенията и услугите си за клиенти, така и в начина, по който управляваме процесите си“, казва Спас Велинов, главен директор „Технологии“ в Yettel България. Под негово ръководство компанията предприема тази амбициозна модернизация на мрежовата си инфраструктура, а проектът започва с на пръв поглед рутинен повод: оборудването, използвано от години във всички обекти, е достигнало края на жизнения си цикъл.

Но вместо да пристъпи към директна замяна, ръководството на Yettel разглежда това като възможност за цялостна модернизация. „Целта ни беше да оптимизираме разходите, да повишим сигурността, да улесним облачните услуги и да се възползваме максимално от централизираното управление на магазинната мрежа“, обяснява Велинов.

Спас Велинов, главен директор „Технологии“ в Yettel.

По думите му подобни решения се вземат стратегически в Yettel, още преди остаряващите системи да започнат да създават проблеми. Това поставя началото на задълбочен анализ на различни възможности на пазара, при който се оценяват както технически характеристики, така и бизнес ефекти.

За оператора е от ключово значение новото мрежово решение да комбинира различни типове свързаност, да предлага високо ниво на киберсигурност и да позволява централизирано управление. Допълнително предизвикателство е фактът, че компанията е категоризирана като „Съществен субект“ по европейската директива NIS2, което налага значително по-строги изисквания за защита. Затова телекомът не търси просто модерна мрежа, а устойчива архитектура, съобразена с нуждите на голяма и регулирана организация.

След детайлно сравнение Yettel избира SD-WAN за свое мрежово решение, което комбинира висока сигурност и интелигентно управление на трафика. То включва IPsec криптиране за защитена връзка, както и вградени защитни механизми като филтриране на приложения, база данни за интернет услуги (ISDB) и задълбочен анализ на трафика (Deep Packet Inspection).

„С новото решение получаваме ясна видимост върху това кои приложения използват мрежата, можем да даваме приоритет на най-важните услуги и системата автоматично избира най-добрия път за пренос на данни. Допълнително използваме и Fixed Wireless Access (FWA) на Yettel като резервна 5G връзка, която се активира при проблем с основната“, допълва Спас Велинов.

Защо SD-WAN и какви са реалните ползи от него?

След избора на решение идва и голямото логистично предизвикателство за Yettel и CETIN: как да се внедри то при мащаб от над 200 точки, без да бъде нарушена работата на магазините и екипите. Проектът започва с пилотни фази – първо в няколко малки обекта, после и в по-сложни локации. При всеки цикъл на тестване и внедряване екипите събират данни за производителността, поведението на новото оборудване и стабилността му при различни сценарии. Първоначалният план е модернизацията да приключи за година. В крайна сметка отнема само 27 седмици.

Промяната се усеща най-силно в ежедневната работа на екипите. В магазините, които разчитат изцяло на интернет свързаност за продажби, обслужване и идентификация на клиентите, дори малки забавяния могат да създадат напрежение. „При старото решение времето за превключване от основната към алтернативната връзка беше над две минути, което се усещаше и от екипа, и от клиентите. С SD-WAN постигнахме време под 3 секунди. Служителите дори не забелязват през коя свързаност работят и няма прекъсване на процесите“, обяснява още Велинов.

Ефектът от модернизацията се измерва както с конкретни показатели, така и с реални усещания. Отчитат се по-бърза работа на SaaS решенията, значително по-малък брой заявки за мрежови проблеми, по-ефективно управление на всички локации и по-бързо отваряне на нови обекти.

Съществено улеснение е внедряването на т.нар. zero-touch provisioning – подход, при който устройствата се конфигурират централизирано, без необходимост от допълнителни посещения на място. След инсталация те автоматично получават необходимите настройки от централната система, което спестява време, намалява риска от човешка грешка и прави инфраструктурата по-лесна за управление. Проектът осигурява и пълна видимост върху техническото състояние на всяка локация и всяко устройство в SD-WAN мрежата.

От успешен проект към натрупана експертиза

Работата по SD-WAN мрежата на Yettel се превръща и в отправна точка за натрупване на реален практически опит с решението от Fortinet. Проектът позволява на екипите на Yettel и CETIN да валидират технологията в условия на голям мащаб, високи изисквания за сигурност и необходимост от непрекъсваемост – фактори, които са критични за всеки бизнес.

Днес този опит далеч надхвърля рамките на един проект. Близо 120 компании в България използват решението на Fortinet, внедрено и управлявано от Yettel и CETIN. Сред тях е и една от най-големите компании в енергийния сектор, която през 2025 г. стартира изграждането на устойчива и сигурна мрежова инфраструктура. Така SD-WAN постепенно се утвърждава не просто като модерна технология, а като доказан модел за ефективна и сигурна вътрешна свързаност.

За крайните клиенти внедряването на подобно решение остава почти невидимо, но то се усеща в плавната работа на услугите и в липсата на забавяния. Именно това е и най-ясният знак за добре изпълнена мрежова трансформация.