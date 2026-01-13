ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Общината изгуби дело за боклука в една зонa, в дру...

ЕС и Китай стигнаха до споразумение за внос на електромобили

КМГ

1940
Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Днес Китайската камара за внос и износ на машини и електронни продукти издаде изявление относно положителния резултат, постигнат чрез диалог и консултации между Китай и ЕС за разрешаване на антисубсидийните мерки за електромобили.

Китайската камара отбелязва, че Европейската комисия се е ангажирала обективно и безпристрастно да разгледа подадените от китайски предприятия заявления, поддържайки принципа за недискриминация и спазвайки единни стандарти. Компаниите, отговарящи на условията, могат да заменят изравнителните мита с ценови ангажименти.

Камарата счита, че правилното разрешаване на антисубсидийното дело на ЕС срещу китайските електрически автомобили е в съответствие с общите очаквания на секторите по веригата в китайско-европейската индустрия за електрически автомобили. Този резултат ще допринесе за сигурността и стабилността на съответните индустриални вериги и вериги за доставки между двете страни.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

