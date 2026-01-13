Падат митата на китайските коли в Европа, ще има минимални цени

Европейският съюз и Китай са постигнали консенсус относно принципите на взаимно уважение за ръководство за минимални цени за внос на китайски автомобили в Европа, което ще замени по-голямата част от високите вносни тарифи. Китайците обявиха, че този консенсус е постигнат след няколко кръга преговори и новата рамка ще позволи на китайските производители ясно да спазват новите правила, изнасяйки за ЕС съгласно принципите на Световната търговска организация (СТО), като по този начин ще се реши въпросът с държавните субсидии, повдигнат от европейците.

Вместо да плащат допълнителни мита (които през 2024 г. достигнаха до 35,3% над стандартните 10%), китайските производители ще се съобразяват с няколко нови условия.

Китайските износители се съгласяват да не продават своите автомобили в ЕС под определен ценови праг. Тази минимална цена има за цел да компенсира нелоялното конкурентно предимство, получено от държавни субсидии.

Тъй като различните модели и производители имат различна степен на субсидиране, ще се установяват специфични минимални цени за всеки отделен сегмент и марка.

Крайният резултат е, че китайските производители не внасят в ЕС автомобили, които са твърде евтини. Като се вземат предвид капиталовите разходи и други свързани разходи, цените на китайските автомобили би трябвало да се повишат в Европа и по този начин да се конкурират по-справедливо с европейските.

Голямата разлика е, че ЕС няма да повишава цените на автомобилите чрез данъци, а по същество ще принуди китайските производители да повишат цените на вносните продукти, оставяйки им тези пари и увеличавайки печалбите си. Това е жест на приятелство и добра воля към Китай, защото в крайна сметка китайските производители ще спечелят повече