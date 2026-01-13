Макар и изгодни, покупките на ирански петрол може да се окажат уязвимост за Китай

Китай, най-големият вносител на суров петрол в света, е основният купувач на черното злато от Иран. Пекин, който е също и най-големият потребител на петрол от Венецуела и водещ вносител на суровината от Русия, използва доставките от трите страни, които подлежат на различни санкции от Запада, за да спести милиарди долари от вноса си през последните години. Това обаче прави азиатския гигант уязвим към всякакви прекъсвания на доставките, породени от напрежението в Близкия изток, пише в анализ по темата Ройтерс, цитирана от БТА.

Зависимостта на Китай от Иран за петролния си внос добива дори по-голяма актуалност след заявеното от президента на САЩ Доналд Тръмп намерение да обложи с допълнително мито в размер на 25 процента всяка страна, която търгува с Иран. Ставката ще бъде прилагана за всяка сделка, сключена със САЩ.

Какво количество ирански петрол купува Китай?

Китай купува над 80 на сто от иранския петрол, сочат данни за 2025 г. на аналитичната фирма „Кплер" (Kpler). За сравнение, през 2017 г. този дял е бил едва 25 процента, според Управлението за енергийна информация (EIA) на САЩ. Иранският петрол има ограничен брой купувачи поради американските санкции, насочени към спиране на финансирането на ядрената програма на Техеран.

Китай е купувал средно по 1,38 милиона барела ирански петрол на ден миналата година, според данните на „Кплер". Това е около 13,4 на сто от общия внос по море на страната от около 10,27 милиона барела петрол на ден.

Кои са основните китайски купувачи на ирански петрол?

Китайските независими рафинерии, известни като „чайници", групирани основно в провинция Шандун, са основните купувачи на ирански суров петрол, привлечени от отстъпката му спрямо несанкционираните барели.

„Чайниците", които отговарят за приблизително една четвърт от капацитета на китайските рафинерии, работят с тесни, а понякога и отрицателни маржове и в последно време са подложени на натиск заради слабото вътрешно търсене на рафинирани продукти.

Големите държавни петролни компании на Китай се въздържат да купуват ирански петрол от 2018-2019 г., според търговци от сектора и експерти.

Колко по-евтин е иранският петрол?

Декемврийските фючърси на иранския лек суров петрол за Китай са се търгували за около от 8 до 10 долара за барел под цената на сорта Brent от Северно море, спрямо отстъпка от около 6 долара през септември, съобщиха търговци. Това означава, че китайските рафинерии спестяват около 8 - 10 долара на барел, ако купуват ирански лек суров петрол, а не несанкциониран омански суров петрол, според изчисления на Ройтерс.

Отстъпките са нараснали заради изобилното предлагане от резервоари на сушата и плаващи хранилища.

Иран има рекордно количество петрол в плаващи хранилища, еквивалентно на около 50 дни производство, тъй като доставките за Китай са намалели заради санкциите, а Техеран се стреми да защити износа си от риска от американски удари, съобщи „Кплер".

Повлияли ли са американските санкции?

Вашингтон възстанови санкциите срещу Техеран през 2018 г., а администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп наложи някои нови мерки срещу търговията с петрол на Иран, откакто той встъпи в длъжност през януари.

Санкциите на Тръмп включват наказания срещу три китайски рафинерии, което ограничи покупките от няколко средно големи независими компании, които се опасяват да не попаднат под действието на санкциите, посочва Ройтерс.

В отговор на изказването на Тръмп, че всяка страна, която търгува с Иран, ще бъде обложена с мито в размер на 25 на сто върху всяка сделка, сключена със САЩ, Китай заяви днес, че ще защити "решително" интересите си.

Каква е позицията на Пекин за търговията с ирански петрол?

Пекин отхвърля едностранните санкции и защитава търговията си с Иран като легитимна.

Иранският петрол, който Китай внася, обикновено се маркира от търговците като произхождащ от други страни, например от Малайзия, основен център за трансбордиране, и Индонезия.

Китайските митнически служби не отчитат петролни доставки от Иран от юли 2022 година.