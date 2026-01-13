Тайван: Постигнахме консенсус за търговско споразумение с Вашингтон

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Тайван обяви днес, че е постигнат „общ консенсус" със САЩ за сключване на търговско споразумение, което все още не е финализирано, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Тайван и САЩ са започнали преговори през април за сключване на търговско споразумение, след като Тръмп заплаши да наложи мита от 32 на сто върху тайванския износ. Впоследствие ставката беше намалена на 20 на сто.

Тайванският президент Лай Чин-те се ангажира да увеличи тайванските инвестиции в САЩ, докато правителството му се стреми да намали допълнително американските мита и да избегне нови ограничения върху експорта на чипове.

„Целта на търговските преговори между САЩ и Тайван винаги е била да се постигнат взаимни намаления на митата и преференциално третиране в рамките на раздел 232", като двете страни постигнаха „общ консенсус" по този въпрос, съобщи в изявление Тайванската служба за търговски преговори.

„Раздел 232" се отнася до разпоредба в американското законодателство, която позволява на правителството да защити даден сектор чрез мита, ако счете, че той засяга националната сигурност.

Тайван е световен гигант в производството на електронни чипове. Президент Тръмп обвини самоуправляващия се остров, че краде от американската полупроводникова индустрия.

Около 60 на сто от износа на Тайван за САЩ е свързан с информационните и комуникационните технологии, по-специално с чипове.