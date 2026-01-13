48,3% от левовете в обращение вече са изтеглени

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

48,3% от левовете в обращение вече са събрани от Българска народна банка. Това съобщиха от Координационния център към Механизма за въвеждане на еврото на брифинг във вторник.

29,5 милиона лева са обменени през "Български пощи" за периода от 5 до 9 януари тази година.

Ръководителят на Координационният център към Механизма за еврото Валентин Иванов заяви, че няма никакви проблеми при разплащането с банкови карти след влизането ни в еврозоната.

Той също така призова гражданите и търговците да се снабдят с монети и банкноти евро и да не чакат последния момент.

От 1 февруари разплащането у нас ще се извършва само в евро. Досега можеше да се плаща и в двете валути, а търговците трябваше да връщат евро, освен ако нямат налично.

"Български пощи" ще обменят левове безплатно до 31 юни.

"След 20 януари ще имаме добре заредено обращение в еврови банкноти, като процесът върви много добре, по-добре от очакваното", каза още Валентин Иванов.

Продължават и проверките за незаконосъобразно увеличаване на цените. От 5 до 11 януари НАП е извършила 1401 проверки, като са установени 116 нарушения на Закона за въвеждането на еврото, като са издадени и 12 наказателни нарушения.