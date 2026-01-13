Автосалон "Брюксел 2026": китайците са все още далеч от Европа

Изложението в белгийската столица се превръща в най-значимото на Стария континент

След като автосалонът в Женева затвори врати преди няколко години след вековното си съществуване, изложението в Брюксел се превръща в най-голямото и значимо на Стария континент, провеждащо се в “неутрална” страна.

В дигиталната ера, в която живеем, класическите автосалони намалиха своята тежест, но тази година препълнените с автомобили огромни площи в Брюксел доказват, че такива изложения имат своето място.

Организаторите очакват до края на следващата седмица автосалона да посетят около половин милион души, повечето от които са потенциални клиенти на нови возила. На това в крайна сметка разчитати търговците на коли. Според скорошно проучване половината от възрастните белгийци планират в близките месеци покупка на нов автомобил.

В белгийската столица има стотици нови модели на 64 автомобилни марки, както и десетки мотоциклетни. Има десетина световни премиери и още толкова концептуални модели, и то повечето на европейски и корейски производители.

Анализаторите очакват, че европейските изложения ще бъдат наводнени от китайски експонати, но в експоцентъра “Хейзел” до печално известния национален стадион това не е така. Те са не повече от десет и не заемат централните места в халетата.

За сметка на това корейските и японските производители отдавна са стъпили здраво в Европа и това си личи и в Брюксел.

Kia направи световна премиера на EV2. Това е най-малкият електрически автомобил на марката досега, но размерът не означава, че трябва да е с ограничен пробег. Корейците дават на EV2 версия Long Range, която благодарение на батерия от 62 kWh

дава автономност с едно зареждане до 448 км

А самата кола ще струва около 30 000 евро.

Японската компания Mazda беше толкова доволна от световната премиера на 6e на автомобилното изложение в Брюксел миналата година, че го прави отново и сега. Този път с по-голям електрически SUV. Той се казва CX-6e и според мнозина ще се намеси в борбата в луксозния сегмент.

Peugeot показва обновения e-408. Моделът изглежда още по-динамичен и запазва стила си на фастбек. Има и модернизирана версия на Opel Astra.

Фейслифт на Peugeot 408

Не ви се чака за новия електрически Mercedes V-Class? Тогава Hyundai вече има решение - Staria EV, най-големият електрически автомобил, произвеждан някога от корейската компания. Тук футуристичният дизайн перфектно допълва електрическото задвижване. Технологията му също не разочарова.

Луксозният електрически ван Hyundai Staria

В ерата на бързите разработки концептуалните модели са рядкост. Но не и в Брюксел.

Малко сврян в един от ъглите е един прототип на BMW, който пък показа каква ще е визията на бъдещата електрическа серия 3. Концептуалният автомобил на баварската компания се казва Heart of Joy. Германците са го кръстили така заради странния бордови компютър, отговорен за асистенцията на водача, но скоро ще познавате този автомобил предимно с името i3. Този електрически еквивалент на “тройката” ще бъде изграден на същата база Neue Klasse като наскоро пуснатия iX3.

Така ще изглежда бъдещата електрическа Серия 3 на BMW.

Audi също предприема конкретен подход с най-новия си концептуален автомобил. Този Concept C е директен предшественик на бъдещ модел и ако имахме избор, щяхме да сложим името TT. Изглежда, че точно този прототип

е електрическият наследник на легендарния ТТ,

въпреки че има за цел да замени и могъщия R8. Освен това Concept C предлага поглед към бъдещия дизайнерски език на марката, така че всички нови аудита скоро вероятно ще изглеждат така.

Това май е следващото Audi TT.

Бъдещите Hyundai, от друга страна, ще изглеждат коренно различно. Като Concept Three. Той предлага предварителен преглед на предстоящия Ioniq 3, поне на книга. Този концептуален автомобил изглежда толкова готино, че дори Hyundai вероятно не би посмял да го произведе в тази форма. Въпреки това дизайнерски елементи от него би трябвало да има в бъдещ електрически хечбек на корейците.

Един от най-впечатляващите концепти на изложението е и DS Tailor made №4 Concept. Френската марка казва, че в момента няма производствени планове за този автомобил, но той лесно може да е предвестник на по-спортна версия за №4.

Концептуалният автомобил Taylor made №4 Concept