50 години задължителни предпазни колани

Когато нямало глоби в началото, хората масово не ги слагали

Въвеждането на задължителното използване на предпазни колани на 1 януари 1976 г. предизвиква възмущение в тогавашна Западна Германия.

Преди половин век повечето хора са шофирали, без да слагат предпазни колани. Само пет процента от шофьорите са разчитали на тях през 1972 г. Причината за това е, че за мнозина това е означавало ограничаване на личната им свобода. Нежеланието да се използват предпазни колани е било толкова широко разпространено, че в проучване от 1974 г., поръчано от федералното министерство на транспорта, участващите психолози били подложени на груби обиди от някои от участниците.

В началото на 70-те години на миналия век само около една трета от автомобилите били оборудвани с предпазни колани. Това се променя, когато от 1 януари 1974 г. новите автомобили в Западна Германия били задължени да имат предпазни колани на предните седалки. Регламентът вече бил в сила в Източна Германия от 1970 г. Първоначално обаче почти никой на Запад

не искал да използва тази функция за безопасност

За да се промени това отношение, са стартирани множество рекламни кампании в подкрепа на предпазните колани.

Около 20 000 души са загинали по германските пътища през 1970 г. - трагичен рекорд, а броят на смъртните случаи остава изключително висок и през следващите години.

Въпреки това мнозинството от шофьорите упорито се съпротивлява на носенето на предпазни колани.

Страхът от това да бъдат заклещени в горящо возило след инцидент надделява

над доказаните ползи за безопасността от предпазните колани при конвенционални катастрофи за мнозина.

Всъщност много шофьори игнорирали в началото новото правило. Това вероятно се дължи отчасти на факта, че нямало последствия за неслагане на предпазен колан - не била наложена глоба.

Едва през 1984 г., когато е въведена глоба от 40 германски марки за шофиране без предпазен колан, това поведение се променя. Само за няколко месеца използването на предпазни колани нараства до над 90 процента. Впоследствие броят на смъртните случаи при пътнотранспортни произшествия намалява значително: 8400 души загиват по германските пътища през 1985 г.Това е развитие, което можело да започне много по-рано и да спаси безброй животи.

Идеята за предпазния колан съществува отдавна. За първи път е използван в превозно средство в началото на ХХ век – не в автомобил, разрешен за движение по пътищата, а в електрическа кола за рекорди на скоростта Baker Torpedo.

Проектът завършва трагично на 31 май 1902 г.,

когато една от дървените джанти се счупва по време на опита за рекорд на Стейтън Айлънд, Ню Йорк и колата се врязва в насъбралите се зрители. Двама души загиват, но двамата пътници с предпазни колани в автомобила остават невредими.

От 1957 г. Mercedes-Benz е първият немски производител, който предлага предпазен колан като допълнителна екстра в своя модел Gullwing 300 SL Roadster - срещу допълнителни 110 марки за колан. До следващата година тази функция за безопасност е била налична като опция във всички модели на Mercedes.

Докато Mercedes се фокусира върху предпазния колан, шведската марка Volvo едновременно с това представя първия триточков предпазен колан – колана, чийто наследник остава стандартно оборудване във всеки автомобил и до днес. Системата е патентована в Швеция на 29 август 1958 г. Отговорникът е Нилс Ивар Болин, бивш авиоинженер, който преди това е работил върху катапултиращи седалки и пилотски колани.

Volvo е първият производител на автомобили, който въвежда триточковия предпазен колан през 1959 г. в модела P 120.

Болин разработва триточковия предпазен колан за Volvo: система, която “обезопасява както горната, така и долната част на тялото по физиологично благоприятен начин и е лесна за закрепване и сваляне”, както изобретателят описва изобретението си по онова време. Функцията за безопасност получава името си от факта, че

коланът е бил свързан с каросерията на автомобила в три точки

За да подчертае предимствата за безопасността на новата система, Volvo организира спектакъл на автомобилното изложение във Франкфурт (IAA) през 1959 г., при който шофьор преобръща Volvo PV 544 четири пъти и благодарение на предпазния колан излиза от автомобила невредим. Още през 1959 г. първите модели на Volvo са оборудвани стандартно с триточков предпазен колан.

Тест за преобръщане на Volvo PV 544 с триточков предпазен колан на салона във Франкфурт през 1959 година.

Три години по-късно повече от три четвърти от новите автомобили в Швеция са оборудвани с предпазни колани.

Технологиите за безопасност също са допълнително усъвършенствани в Германия. През 1981 г. Mercedes-Benz представи обтегач на предпазния колан за S-класата на автомобилното изложение в Женева, въвеждайки тази технология за безопасност, която все още е стандартна и сега, в серийно производство.

Колан в модела Mercedes W180 през 1958 година.

Отнема обаче повече от 20 години, преди коланите на всички задни седалки да станат задължителни. Едва на 1 юли 2004 г. триточковите предпазни колани са задължителни на всички задни седалки в Германия.

Сега посягането към предпазния колан при сядане в колата е нещо нормално. Процентът на използване на колана вече е 98.