Шефове на световни банки изразиха пълна солидарност към Джером Пауъл

Централни банки по света се обединиха, за да заявят, че са в „пълна солидарност" с председателя на Федералния резерв на САЩ Джером Пауъл, след като започна наказателно разследване срещу него пише Би Би Си.

Ръководителите на Английската централна банка, Европейската централна банка и Банката на Канада са сред 11-те висши централни банкери, подписали изявление, в което се подчертава значението на независимостта при определянето на лихвените проценти.

„Председателят Пауъл е служил с почтеност, съсредоточен върху своя мандат и с непоколебим ангажимент към обществения интерес", заявяват те.

Министерството на правосъдието на САЩ провежда разследването. Президентът Доналд Тръмп заяви, че не „знае нищо" за разследването.

Разследването е свързано със свидетелски показания, дадени от Пауъл пред сенатска комисия относно ремонти на сгради на Федералния резерв.

Освен че критикува решенията на Пауъл относно лихвените проценти, Тръмп отправи и лични нападки, наричайки председателя на Фед „голям загубеняк" и „тъпак".

В съвместното си изявление световните централни банкери коментират: „За нас той е уважаван колега, който се ползва с най-високо признание от всички, работили с него."

До уикенда Пауъл до голяма степен запазваше мълчание пред атаките на Тръмп, но в неделя той публично отвърна и предупреди, че независимостта на американската централна банка е застрашена.

„Това е въпросът дали Фед ще може да продължи да определя лихвените проценти въз основа на доказателства и икономически условия, или вместо това паричната политика ще бъде диктувана от политически натиск или сплашване", заяви Пауъл.

Пауъл, когото Тръмп номинира за председател на Федералния резерв през 2017 г. по време на първия си мандат в Белия дом, трябва да се оттегли през май.

Очаква се Тръмп да посочи негов наследник през следващите седмици.

Сенаторът от Северна Каролина Том Тилис, републиканец и член на Банковата комисия на Сената, заяви, че ще се противопостави на номинацията на наследника на Пауъл от Тръмп, както и на всяка друга номинация за Управителния съвет на Фед, докато въпросът не бъде „напълно разрешен".

Пауъл получи подкрепа и от трима бивши председатели на Фед – Джанет Йелън, Бен Бернанке и Алън Грийнспан. Редица други изтъкнати бивши служители също публично изразиха подкрепата си за него и за независимостта на банката.

Йелън, която беше непосредственият предшественик на Пауъл, заяви, че наказателното разследване е „изключително смразяващо", като добави, че инвеститорите би трябвало да са обезпокоени.