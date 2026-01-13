Фермери излизат на протест срещу търговското споразумение с Меркосур в Страсбург на 20 януари

Земеделци от България тръгват отново на протест – този път на 20 януари в Страсбург, когато Европейският парламент трябва да гласува „за" и „против" подписването на подготвеното от Европейската комисия споразумение с Меркосур, съобщи Радостина Жекова, председател на Добруджанския съюз на зърнопроизводителите, член на Управителния съвет на националната асоциация на зърнопроизводителите /НАЗ/. Меркосур е южноамерикански търговски блок, създаден през 1991 г. с цел икономическа интеграция и свободна търговия. Пълноправни членове са Аржентина, Бразилия, Парагвай, Уругвай и Боливия. Според критиците на споразумението ЕС–Меркосур, отварянето на европейския пазар за големи квоти за месо, захар, соя и други селскостопански продукти може да доведе до затваряне на стопанства в ЕС. Споразумението предстои да бъде разгледано и гласувано в Европейския парламент.

„Протестът е организиран отново от най-голямата земеделска организация в Европа „Копа Коджека". Чакаме да получим окончателната програма. В протеста ще участват представители на НАЗ, на Българската аграрна камара, на Българския фермерски съюз и други", добави тя. Основното искане е това споразумение да не бъде подписвано, за да бъде съхранено земеделието в Европа. „Това споразумение означава европейските страни да бъдат залети с ГМО продукти, с продукция, произведена по много по-ниски стандарти, които земеделците в Европа спазваме. Така, както вносът на хранителни стоки от Украйна, разрушава европейския пазар, така ще го направи и Меркосур. Затова досега неслучайно има мита вноса от тези страни", обясни Жекова. „Южноамериканските страни, според споразумението, ще могат да внасят соя, пилешко, говеждо месо, етанол и др. Произвеждаме ги и в Европа, но са по-скъпи, заради различните изисквания, които спазваме", обяснява Жекова.

На 18 декември м.г. над 10 000 земеделци от България участваха в голям протест в Брюксел, организиран отново от „Копа Коджека", като израз на европейска мобилизация за спасяването на агросектора. „Фермерите от всички страни настояват за действия в три ключови направления. Първото е силна и добре финансирана обща селскостопанска политика /ОСП/ след 2027 г. – запазване на двустълбовия модел, отделен бюджет, защитен от инфлация, и гаранции за конкурентоспособност, продоволствена сигурност и жизнени селски райони. Второто е честна и прозрачна търговска политика – прекратяване на процеса по „Меркосур". Европейското земеделие е под безпрецедентен натиск – високи разходи, регулаторна несигурност, загуба на конкурентоспособност и зависимост от внос", това бяха основните искания на протеста през декември припомня Жекова. „След протеста получихме единствено обещания от Европейската комисия. Беше казано, че за ОСП ще бъдат върнати 47 млн. евро, което означава бюджет, колкото в предишния планов период. Но оттам нататък няма никаква яснота, ако се запази ОСП да влезе в националните планове. Всяка страна ще решава за какво да ползва тези средства. Беше казано още, че евентуално няколко месеца ще се наблюдава въглеродния данък как ще влияе и ще се решава след това дали да отпадне", добави Жекова. „Ние сме на прага на заличаването. Над 35-40% от фермите в Европа са изчезнали за 5 години. Ако още 5 години продължаваме по същата линия, няма да има аграрни производители", алармират вече месеци наред земеделски браншови организации в страните от ЕС.