Над 100 клона на банки в страната обменят левове в евро и в събота

Над 100 дежурни клона на банки в страната работят в събота, за да обменят и в почивния ден левове в евро. Пълен списък с банковите клонове, които работят в първия почивен ден, може да бъде намерен на интернет страницата на Асоциацията на банките в България, както и на сайтовете на самите банки, съобщи Джеймс Йоловски, главен секретар на Асоциацията на банките в България на брифинг на Централния координационен център по Механизма за еврото.

В Асоциацията на банките в България до 12 януари са получени общо 32 сигнала от граждани и медии за проблеми, свързани с обмяната на левове в евро. На фона на обслужвани по 120 хил. души на ден, това са изолирани случаи, коментира той.

По повод оповестени случаи банки да отказват обмяна на хора, които не са им клиенти, главният секретар на асоциацията съобщи, че подходът е унифициран и всички клиенти и неклиенти се третират по един и същи начин и няма начин да бъде отказана обмяна. За суми над 30 хил. лв. е нужна предварителна заявка.

Той припомни, че банките не събират такса при обмяна на банкноти или монети, в случай на грешка или недоразумение автоматично се извърша сторниране.

Има достатъчна наличност в евро и търговците да не чакат последния момент - 31 януари, за да се запасят с валутата. Това посъветва Владимир Иванов, председател на Централния координационен център по Механизма за еврото.

Той поясни, че и сега независима дали стока или услуга се плаща в евро или лева, търговецът е длъжен да връща ресто в евро при наличност в магазина или ателието, това постановява законът, а практиката да се връща в левове той нарече "неприятна".

Иванов имал случай в който му поставили условие - ако плаща в евро ще му върнат евро, ако в лева - рестото е в досегашната българска валута. "Ако установим на място еврова наличност, пък търговецът не желае да връща, тук вече са на ход органите, съответно НАП и КЗП", коментира той.