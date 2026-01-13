Росен Карадимов: Има поскъпване на лекарства, разследваме дали е картел

Установяваме поскъпване при лекарствата и вертикални концентрации - едно лице е производител, търговец на едро, собственик на аптеки. Изисквали сме информация от аптеките кои доставчици и с колко са завишили цените през последните месеци. Според европейски производители няма обективно основание за поскъпване на лекарствата.

Това каза председателят на Комисията за защита на конкуренцията Росен Карадимов в "Лице в лице". В момента комисията извършва секторен анализ и в средата на февруари ще обяви междинни резултати. Той увери, че дори и да не се установи картел, ако и един доставчик е вдигнал цени необосновано, той ще се даде за проверка от НАП.

Карадимов припомни, че наскоро КЗК позволи на европейския производител "Фьоникс" да придобие 47 аптеки, но за първи път - под много ясни условия. Комисията ще провери и заварените случаи на концентрации и, ако се наложи, ще постави условия на целия сектор.

Три компании вероятно са в картел в предлагането на болнична храна. "Разбрахме кои са играчите, важното е да ги докажем. Не е един човек, но има много ясно разпределение на пазара. Тогава възложителят е безпомощен, не може да се прекрати поръчката", поясни Карадимов. Той уточни, че разследването на един картел може да продължи с години. КЗК е успяла само за няколко месеца да събере достатъчно информация за формална констатация, но трябва да се докаже и от съда.

Много от твърденията в сигнала, подаден от депутата Васил Пандов, се потвърдили. КЗК е проверила всички обществени поръчки, договори на пряко договаряне. Публична проверка е извършена в трите фирми, иззети са лаптопи, телефони, софтуер, документация, прави се анализ на данните. "Ако все пак сме свикнали да има нередности при строителства, други дейности, но когато става дума за храна на болни хора, е друго. Това ще има отзвук и върху други разследвания", категоричен беше шефът на КЗК.

По повод другият секторен анализ, върху който работи комисията - за храните, Карадимов смята, че от гледна точка на потребителя диалога с големите търговски вериги е дал резултат. Те са си наложили доброволна саморегулация, коректно са започнали с широки промоционални кампании, замразени цени. Но в дългосрочен план проблемът ще е за сметка на производителя, защото задържаните цени за потребителите ще са за негова сметка и той може да падне под себестойност.

"Големият проблем, който ще изследваме, е т. нар. отстъпка, която производителят дава на голямата търговска верига. Това е доброволно, доколкото е договорно, но това договорно положение не е равностойно. Това е нелоялна търговска практика. Спекулативната надценка е само лоша практика. Търговските вериги са в силна позиция и могат да наложат определени условия, които са неравноправни", поясни Карадимов.

И допълни, че с новия закон за КЗК се въвежда общ състав на нелоялна търговска практика. Дал се е тримесечен срок на търговците да приведат своята търговска дейност в регулация, който изтича на 10 февруари.

Междувременно в момента се изследва и веригата на доставки при традиционната търговия - малките квартални магазини. От тях е поискана информация колко пъти е увеличена доставната цена. "Там ситуацията е обърната - доставчикът е силен и всяка седмица сменя цената. Тук има дълга верига с много прекупвачи. Ако няма картел, ще дадем информация на НАП и те могат при доставчика да видят защо са вдигнали цената", уточни ръководителят на антимонополния орган.

В момента пред Апелативния съд в София - област тече обжалване на глобата в размер на 262 млн. лв., наложена от комисията на "Лукойл" по сигнал на Делян Пеевски. "Но ние първи поискахме информация как се управлява златната акция на държавата с ясното съзнание, че всеки носи отговорност за злоупотреба с господстващо положение", подчерта Карадимов.





