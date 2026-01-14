ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Гори пожар в склад за текстилни материали в Троян

Банките ще обменят левове безплатно до края на юни, не се редете на опашки сега

Банките ще обменят левове безплатно до края на юни, не се редете на опашки сега
Самуил Огнянов и Петя Димитрова

Левовете може да се използват в магазините до края на януари, но банките ще ги обменят за евро безплатно до края на юни.

В новия епизод на подкаста "ДЖОБни съвети" говорим с Петя Димитрова, главен изпълнителен директор на Пощенска банка и председател на Асоциацията на банките в България, за най-важните срокове при въвеждането на еврото.

Колко дълго ще плащаме с левове, защо банките ще обменят левове в евро без такси и какво е важно да знае всеки в първите месеци на 2026 г. - гледайте новия епизод.

24 часа

