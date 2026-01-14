Банките ще обменят левове безплатно до края на юни, не се редете на опашки сега

Левовете може да се използват в магазините до края на януари, но банките ще ги обменят за евро безплатно до края на юни.

В новия епизод на подкаста “ДЖОБни съвети” говорим с Петя Димитрова, главен изпълнителен директор на Пощенска банка и председател на Асоциацията на банките в България, за най-важните срокове при въвеждането на еврото.

Колко дълго ще плащаме с левове, защо банките ще обменят левове в евро без такси и какво е важно да знае всеки в първите месеци на 2026 г. - гледайте новия епизод.