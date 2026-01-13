Сигнали за еврото и високи цени вече и в малките населени места (Обзор)

Областните координационни центрове реагират по-бързо

От вторник работят и областни координационни центрове за еврото. От сутринта на 13 януари е първият сигнал за нарушение и той е от Плевен. Това съобщи председателят на Централния координационен център по механизма за еврото Владимир Иванов.

Целта на новите структури в 28-те области е

да се улеснят

хората в малките

населени места И ако в хранителен магазин в Перущица например някой плаща в левове и му връщат в левове при наличност на евро, което е нарушение на закона, човекът няма нужда да сигнализира на институции в столицата, а може да потърси областния център в Пловдив. Ако в Дряново фризьорката е вдигнала двойно цената на подстрижката, няма нужда да се търси Комисията за защита на потребителите (КЗП), а областният център в Габрово. Тези центрове ще задействат по-бързо проверки от институциите - местните звена на НАП или КЗП, или кметовете по селата.

За 4 дни - от 5 до 9 януари, КЗП е извършила 139 проверки, образувани са 17 административнонаказателни производства, издадени са 12 наказателни постановления, сключени са 35 споразумения.

КЗП е започнала проверка на територията на цялата страна за цените в ученическите столове. Установено е, че храната е поскъпнала в 5 училища в София, като само в един от столовете поскъпването е обосновано. Резултатът -

търговските доставчици върнали цените

отпреди новата година.

Проверяват се също паркинги, куриерски фирми и медицински лаборатории, като при четири е установено вдигане на цените и ще се образуват наказателни преписки.

НАП е извършила 1401 проверки за еврото в първите дни на 2026-а - в 247 хранителни магазина, 531 фризьорски и козметични салона, 3 хотела, 141 паркинга, 201 фитнес центъра, атракционни заведения и за обществено хранене. Установени са 116 нарушения, образувани са 28 административнонаказателни производства, издадени са 18 наказателни постановления.

158 проверки е извършила и Българската агенция за безопасност на храните.

На територията на пет области - Кюстендил, Монтана, Разград, Стара Загора и Шумен, са установени

единични случаи на фалшиви

евробанкноти

На 8 януари ГДБОП е публикувала препоръки към граждани и търговци как да ги разпознават. Иванов препоръча на търговците да се оборудват с машини за проверка на банкнотите в евро.

Плащането в евро и левове е до 31 януари. Препоръката към търговците е да не чакат 1 февруари, за да си осигурят банкноти и монети в новата валута.

За улеснение на хората над 100 дежурни клона на банки работят и в събота. Пълният им списък е на интернет страницата на Асоциацията на банките в България, както и на сайтовете на самите банки, съобщи Джеймс Йоловски, главен секретар на асоциацията.

Той коментира, че в банковата асоциация до 12 януари са получени общо 32 сигнала от граждани и медии за проблеми с обмяната на левове в евро. На фона на обслужваните по 120 хил. души на ден това са изолирани случаи, коментира Йоловски. И добави, че при обмяната банките третират всички граждани по един и същи начин, без значение дали са техни клиенти.

И Йоловски припомни, че търговците могат да връщат ресто в левове само при липса на евро.

А Владимир Иванов цитира случай от личен опит - поставили му условие, че ако плати в евро, ще му върнат евро, а ако е в левове - рестото е в левове. “Ако установим на място еврова наличност, а търговецът не желае да връща, на ход са НАП и КЗП”, коментира той.

Не драскайте върху евробанкнота – ще я вземат, но няма да ви я заменят

Не слагайте автограф или послание върху евробанкнота, защото няма да можете да платите сиренето с нея. Ако отидете в БНБ да я смените, ще ви я вземат, но няма да я заменят. Писането върху евробанкноти ги прави невалидни.

Надрасканите евробанкноти не се възмездяват, а се задържат, поради което съветваме търговците да не ги приемат, предупреди главният касиер на БНБ Стефан Цветков.

В социалните мрежи се появиха банкноти с различни послания - “не на еврото”, “само лев” и с цитат от песен на Веселин Маринов “За теб, Българийо, откъсвам цвете”.

