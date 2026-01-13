Европейските борси приключиха разнопосочно

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Борсовата търговия в Европа приключи разнопосочно днешната сесия, след като инвеститорите продължават да следят геополитическите събития около Иран, както и започването на наказателно разследване срещу председателя на Управлението за федерален резерв (УФР) на САЩ Джером Пауъл, предаде Си Ен Би Си, цитирана от БТА.

Във Франкфурт DAX наддаде с 15,32 пункта или 0,06 на сто до 25 420,66 пункта.

В Париж индексът CAC 40 се понижи с 11,56 пункта или 0,14 на сто до 8347,2 пункта.

В Лондон индексът FTSE 100 изтри 3,35 пункта или 0,03 на сто до 10 137,35 пункта.

Паневропейският индекс Stoxx Europe 600 изгуби 0,51 пункта или 0,08 на сто до 610,44 пункта.

Акциите на датския строител на офшорни вятърни паркове „Йорстед“ (Orsted) поскъпнаха с 5,4 на сто, след като американски съд постанови, че компанията може да продължи работата по проект за вятърна енергия в САЩ, който беше спрян от администрацията на президента Доналд Тръмп през декември.

Междувременно книжата на швейцарската банка Ю Би Ес (UBS) прибавиха 0,4 на сто към стойността си, след като в. „Файненшъл таймс“ съобщи, че нейният главен изпълнителен директор Серджо Ермоти ще се оттегли от поста си през април 2027 г. Говорител на банката отказа да коментира информацията.