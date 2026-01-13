Индия и САЩ обсъдиха търговията, критичните природни елементи и ядрената енергетика

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Индийският външен министър Субрахманям Джайшанкар днес заяви, че е провел разговори за търговията, критичните природни елементи и енергетиката с американския държавен секретар Марко Рубио, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Индия и САЩ си поставиха за цел да увеличат повече от два пъти двустранната търговия до 500 млрд. долара до 2030 г., като Делхи се ангажира да купува повече американско енергийно и отбранително оборудване, за да помогне за намаляване на търговския дефицит, въпреки че търговските преговори миналата година не доведоха до споразумение.

Неуспехът да бъде постигнато споразумение тласна индийската рупия до рекордно ниско равнище и разтревожи инвеститорите, които очакваха напредък в двустранните преговори.

„Току-що проведохме добър разговор с (държавния) секретар Рубио. Обсъдихме търговията, критичните природни елементи, ядреното сътрудничество, отбраната и енергетиката“, написа Джайшанкар в публикация в социалната мрежа „Екс“.

Държавният департамент на САЩ заяви, че Рубио е поздравил Индия за предприетата стъпка да сложи край на десетилетния държавен контрол върху ядрената енергетика, и е изразил интереса от засилване на американско-индийското ядрено сътрудничество и разширяване на възможностите за американските компании.

„(Държавният) секретар и министър Джайшанкар обсъдиха продължаващите преговори за двустранно търговско споразумение и общия си интерес за засилване на икономическото сътрудничество“, се казва в изявлението и се добавя, че са дискутирали също регионалното развитие и общия си ангажимент за свободен и отворен Индо-тихоокеански регион.