Български земеделци: Сделката ЕС-Меркосур ще има катастрофални последици за Европа

"Споразумението със Меркосур не е равнопоставено. Страните от Меркосур произвеждат културите със занижени стандарти, и отварянето на пазарите, като имаме и фактора Украйна, че доведе до фалити и още по-тежко положение в целия ЕС. Управлението в Брюксел изобщо не поглежда какво се случва със земеделския сектор", коментира пред Нова тв председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите Илия Проданов.

Той обясни: "Европейското производство със сигурност е по-екологично и здравословно. Със сигурност може да внесем нещо опасно, 90% от веществата, които се ползват в земеделския сектор, са забранени в ЕС, но още се ползват в Латинска Америка. Над 90% от соята, по данни на Американското земеделско министерство, е генномодифицирана".

Именно затова "Франция неслучайно прие закон за контрол по собствените си граници".

За себестойността Проданов подчерта: "Заради наложените екологични изисквания е спаднала със 35% себестойността. Аржентина ни бие по африканските пазари, всички в Северна Африка вече купуват от там, а не от Европа".

"От 8% на 5% внос свалиха за говеждото, но все пак тези страни произвеждат много. Украйна произвежда 25 млн. тона пшеница, а само Аржентина за тази година има 30 млн. тона пшеница - това са огромни производители. Ще има катастрофални последици за Европа", допълни той.

Проданов е категоричен: "Общата картина е ясна - Европа жертва земеделието си за сметка на колите. България индивидуално няма ползи. Германия и Испания например ще спечелят. Испания е един от най-големите вносители на зърнени култури, така ще диверсифицират доставките".

За реакцията на българските власти Проданов посочи: "Ние участвахме на протеста с много хора на 18 декември в Брюксел, още от 15 юли сме алармирали Министерството на икономиката - нямаме отговор, нямаме отговор и от българските евродепутати, не беше зачетена позицията ни и от Росен Желязков".