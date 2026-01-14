ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Гори пожар в склад за текстилни материали в Троян

Бюджетният дефицит в САЩ е достигнал рекордните 145 милиарда долара миналия месец

Бюджетният дефицит на федералното правителство на САЩ е достигнал миналия месец рекордните 145 милиарда долара. Снимка: Pixabay

Бюджетният дефицит на федералното правителство на САЩ е достигнал миналия месец рекордните 145 милиарда долара, предаде Ройтерс, като се позова на Министерството на финансите.

Това представлява ръст от 67%, или 58 милиарда долара, на годишна основа. Негативната тенденция се дължи на безпрецедентните разходи, раздути от промени в графика за превеждане на социални помощи и на плащане на данъци.

Все пак бюджетният дефицит на федералното правителство за първото тримесечие на финансовата 2026 г. (1 октомври 2025 г. - 31 януари 2026 г. - бел. ред.) е намалял на годишна основа с 15%, или 109 милиарда долара, до 602 милиарда долара, пише БТА.

