Гори пожар в склад за текстилни материали в Троян

Владимир Иванов: До края на март трябва да се изтеглят левовете, но от февруари няма да се плаща с тях

Владимир Иванов

Най-сериозният проблем при въвеждането на еврото бе паниката. От нея излязохме още на втория-третия ден. Нещата вървят по-добре от очакванията и от въвеждането в Хърватия. Това каза пред bTV Владимир Иванов, председател на Координационния център за еврото. 

Има недобросъвестни търговци, особено при малките, но все повече намаляват случаите на връщане в левове. След 1 февруари това няма да е официално платежно средство. Левовете трябва да бъдат изтеглени до края на март, каза още той.

Досега има над 15 хил. проверки, а нарушенията са между 7 и 8%, които са свързани с превалутирането.

Големите търговски вериги пък не си позволяват лукса да връщат в левове. Те се превърнаха в нещо като банки и чейндж бюра, каза още той.

Владимир Иванов

