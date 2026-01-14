Китай отчете рекорден търговски излишък от над 1 трилион долара през 2025 г. въпреки митата на Тръмп

Китай приключи 2025 г. с рекорден търговски излишък от 1,189 трилиона долара въпреки подновеното търговско напрежение със Съединените щати и митническата политика на президента на САЩ Доналд Тръмп, показват данни на китайската митническа администрация, публикувани днес и цитирани от Ройтерс и БТА.

Силният износ през годината се дължи на усилията на китайските производители да пренасочат доставки от американския пазар към Югоизточна Азия, Африка и Латинска Америка, след като Тръмп се върна в Белия дом през януари миналата година и засили натиска върху китайската производствена мощ.

Пекин разчита на външната търговия, за да компенсира продължаващия спад в сектора на недвижимите имоти и слабото вътрешно търсене. В същото време рекордният излишък засилва опасенията в други икономики за търговските практики на Китай, свръхкапацитета и нарастващата им зависимост от ключови китайски продукти.

„Импулсът за растеж на световната търговия остава слаб, а външната среда за развитието на китайската външна търговия е сложна", заяви заместник-министърът на митническата администрация Ван Цзюн на пресконференция. По думите му обаче с разширяването на кръга от търговски партньори способността на Китай да понася външни рискове „значително се е подобрила", а фундаменталните показатели на външната търговия остават стабилни.

През декември износът на втората по големина икономика в света е нараснал с 6,6 на сто на годишна база след увеличение от 5,9 на сто през ноември, значително над очакванията на икономистите за ръст от около 3 на сто. Вносът също се е ускорил – с 5,7 на сто спрямо година по-рано, след 1,9 на сто през ноември, и е надминал прогнозите.

Месечният търговски излишък на Китай е надхвърлил 100 млрд. долара седем пъти през 2025 г., като прагът от 1 трилион долара за първи път беше преминат още през ноември. Това подчертава, че американските мита са имали ограничен ефект върху общата търговия на Китай със света, въпреки че са засегнали доставките за САЩ.

След публикуването на данните юанът остана относително стабилен, докато инвеститорите на фондовия пазар реагираха положително. Основните борсови индекси в Шанхай отчетоха ръст от над 1 на сто в сутрешната търговия.

Икономистите очакват Китай да продължи да увеличава глобалния си пазарен дял и през тази година, подпомогнат от създаването на производствени бази в чужбина с по-ниски мита за достъп до пазарите на САЩ и Европейския съюз, както и от силното търсене на електронни компоненти и автомобили.

Китайската автомобилна индустрия, ключов сектор в индустриалната стратегия на страната, е увеличила износа си с 19,4 на сто през 2025 г. до 5,79 милиона автомобила. Доставките на електрически автомобили са нараснали с близо 49 на сто, като Китай се очаква да запази позицията си на най-голям износител на автомобили в света за трета поредна година.

В същото време Пекин дава сигнали, че осъзнава необходимостта от по-балансирано развитие на външната търговия. Китайският премиер Ли Цян заяви миналата седмица, че страната ще работи за „проактивно разширяване на вноса" и по-добър баланс между износ и внос. В този контекст бяха отменени и част от субсидираните данъчни облекчения за соларната индустрия, които от години са източник на напрежение с ЕС.

Въпреки договореното в края на октомври едногодишно примирие по митата между Тръмп и китайския президент Си Цзинпин американските мита върху китайски стоки (47,5 на сто) остават над нивата (около 35 на сто), които според анализатори позволяват на китайските компании да изнасят за САЩ с печалба.