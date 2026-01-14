Стpaнaтa ни нямa нyждa oт внoc нa xopa зa paбoтa. Bъпpeĸи yтpoявaнeтo нa внoca нa paбoтници oт тpeти cтpaни - такива извън EC, cлeд 2021 г., дeфицитът нa пaзapa нa тpyдa нapacтвa c нaд 25%. Това сочи проучване на Експертния клуб за икономика и политика (ЕКИП).

Cпopeд пyблиĸyвaнитe дaнни Бългapия paзпoлaгa c вътpeшeн peзepв oт нaд 1 милиoн нeaĸтивни лицa, ĸaтo 85 000 oт тяx зaявявaт жeлaниe дa paбoтят. Cтpaнaтa e нa пocлeдните мecтa в EC пo инвecтиции в ĸaпитaл и poбoтизaция, ĸoeтo пoĸaзвa, чe ĸpизaтa e и peзyлтaт oт дeфицит нa ĸaпитaл и тexнoлoгии.

Авторът на доклада "Защо България няма нужда от внос на работна ръка" Георги Вулджев заяви пред Нова тв, че въпреки огромния "внос" на работна ръка, дефицитът става все по-голям.

"За последните 3-4 години имаме покачване от четири пъти, но проблемът остава нерешен. Според данните на НСИ в секторите, в които се внасят най-много работници от чужбина, имаме спад в коефициента на заетост. Това не е ефект от намаляването на населението. Вносът на работници не решава проблема със застаряването. Имаме огромен резерв от хора, които не са на пазара на труда, дори не се регистрират като безработни. Защо не се прави повече за интеграция? Мнозина казват, че имат желание, но са обезкуражени - търсили са дълго време работа, но не са намерили задоволителни условия", отбеляза той.

По думите му допустимите квоти за чужденци са до 40% от персонала на дадена компания. "Има предложения да се промени периодът за по-дългосрочно пребиваване и той да е до 3 години. Приспособихме се към внос на евтина работна ръка", обясни Вулджев.

Председателят на Общото събрание на АИКБ Васил Велев смята, че вносът частично решава проблема с дефицита на работна ръка.

"Затова той трябва да бъде увеличен и ускорен. Инвестиции не се правят, когато няма хора, а без инвестиции не можем да продължим икономическия си растеж. Чуждите работници обаче излизат по-скъпо от българските - плаща им се настаняването, както и двупосочен билет, което оскъпява с около 25%. Няма български работодател, който да предпочете чужденец пред българин, ако има такава опция. От 200 000 до 250 000 работници не достигат според годишните данни. Ние сме в икономическа криза, има спад на индустриалното производство от 33 месеца. Трудовата миграция у нас е предимно сезонна. С единно разрешително са 13 000 души - за по една година", обобщи Велев.