Илон Мъск: Партньорството между Apple и Google създава неразумна концентрация на власт

Главният изпълнителен директор на Tesla Илон Мъск отправи остри критики към технологичния гигант Apple във вторник, пише National Herald.

Мъск осъди решението на компанията да разчита на моделите Gemini на Google за следващото поколение Siri и Apple Foundation Models. Милиардерът определи този ход като неразумна концентрация на власт в полза на Google в социалната платформа X.

„Това изглежда като неразумна концентрация на власт за Google, като се има предвид, че те вече разполагат с Android и Chrome", написа Мъск, подчертавайки това, което според него е нарастващият уклон на технологичния свят към монополизация.

Последното решение на Apple да възприеме AI възможностите на Google идва в момент, когато компанията се надпреварва да навакса изоставането си в областта на генеративния изкуствен интелект. Самият Google е подложен на антитръстов контрол в САЩ и други държави заради доминиращото си положение в търсенето, рекламата и уеб браузърите.

Този спор добавя нова глава към продължаващото напрежение между Мъск и Apple. AI компанията на Мъск - xAI, в момента съди Apple и OpenAI заради предишната интеграция на ChatGPT в Siri и Apple Intelligence, като твърди, че практиките на App Store поставят в неизгодно положение конкуренти като Grok.

Противоречията около Grok на xAI също привлякоха международно внимание. Платформата беше блокирана в държави като Индонезия и Малайзия след обвинения, че е генерирала сексуализирано съдържание без съгласие, включително материали с непълнолетни.

Междувременно Google продължава разширяването си в сферата на изкуствения интелект.

От своя страна xAI се радва на силно доверие от страна на инвеститорите. Компанията наскоро приключи впечатляващ кръг на финансиране от 20 милиарда долара, с подкрепата на тежки играчи като Nvidia Corp., Valor Equity Partners и Qatar Investment Authority. Вече разполагаща с около 10 милиарда долара корпоративен капитал и дълг. Мъск потвърди, че xAI разраства своя център за данни в Мемфис до почти 2 гигавата, което подчертава бързия възход на компанията в AI арената.