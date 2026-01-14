ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кузманов спаси 4 мачбола, но отпадна от британец ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22086696 www.24chasa.bg

За 17 поредни години Китай е световен лидер в производството и продажбите на автомобили

КМГ

1620
Снимка: Китайска медийна група

Публикуваните днес официални данни от Китайската асоциация на автомобилните производители показват, че през 2025 г. производството и продажбите на автомобили в страната достигнаха съответно 34,53 милиона и 34,40 милиона единици. Това представлява ръст от 10,4% и 9,4% на годишна база. Резултатът бележи нов исторически връх и за двата показателя, затвърждавайки позицията на Китай като най-големия автомобилен пазар в света за 17 поредни години.

За изминалата 2025 г. производството и продажбите на превозни средства с нови енергийни източници надхвърлиха 16 милиона единици, като продажбите им на вътрешния пазар съставляват над 50% от този обем. Електрическите автомобили вече са доминираща сила на автомобилния пазар в страната. По отношение на външната търговия, износът на автомобили надвиши 7 милиона единици, което също бележи нов рекорд.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Пазар

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание