Най-голямата батерия за плъгин хибриди осигурява 400 км пробег само на ток

Георги Луканов

Батерия Снимка: Pixabay

Honeycomb Energy представи Fortress 2.0 - най-големият plug-in хибриден батериен пакет в света, специално проектиран за големи семейни автомобили и офроуд.

Капацитетът на батерията е до 80 kWh, което е с 35,6% повече от 59 kWh на предишното поколение, с електрически пробег от над 400 км, адаптиран към високоволтовата 800V plug-in хибридна платформа, поддържаща бързо зареждане 6C (10 минути до 80%) и повече от 5000 зареждания.

Новият батериен пакет е първият в индустрията, който използва нов тип нанотермична порцеланова изолация, която може да предотврати разрушаване на електрическата изолация в продължение на 30 минути при висока температура от 1000 градуса, което значително подобрява нивото на защита срещу термично претоварване и пожар. Досега нищо не е известно за теглото на батерията и пространството, което заема.

Ян Хонгсин, президент на Honeycomb Energy, заяви, че Fortress 2.0 официално ще влезе в масово производство още през март 2026 г., а първата партида от plug-in хибридни модели вече е в процес на разработка. Honeycomb Energy е част от китайския производител Great Wall Motors.

