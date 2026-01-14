ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

„Фолксваген“ е доставил 2,69 млн. автомобила на китайския пазар през 2025 г.

КМГ

Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

„Фолксваген Груп" е доставила 2,69 милиона автомобила на китайския пазар през миналата година, което представлява около 30% от общите й доставки в световен мащаб за този период, съобщи германският автомобилен производител.

През 2025 г. компанията е продала 2,57 милиона автомобила с двигатели с вътрешно горене в Китай и е пуснала на пазара серия от ново поколение електрически и интелигентни свързани автомобили, включително Audi Q6L e-tron и AUDI E5 Sportback.

Според „Фолксваген Груп Китай" през 2025 г. компанията успешно е стартирала своята експортна стратегия, като първата партида автомобили е изпратена на пазара в Близкия изток. Компанията ще разшири експортната си дейност на пазари като АСЕАН, Близкия изток, Централна Азия, Латинска Америка и Африка.

През 2026 г. „Фолксваген Груп" ще пусне на китайския пазар повече от 20 изцяло електрически, plug-in хибридни и модели с удължен пробег. Тези автомобили са оборудвани с усъвършенствани батерии и технологии за електрификация, интелигентна свързаност и системи за подпомагане на водача.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

