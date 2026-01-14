Китай пуска научното списание от световна класа „Вита“ през пролетта на 2026 г.

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

„Вита" - международно списание, създадено от Китай и насочено към най-високите позиции в областта на биологичните науки и биомедицината, ще бъде пуснато през пролетта на 2026 г., съобщи ханджоуският университет „Уестлейк".

Произхождащо от латинската дума за „живот", името „Вита" отразява дисциплинарния фокус на списанието, като същевременно предава всеобхватна и безгранична академична визия, заяви главният редактор на списанието Ли Даншън.

Подготовката за „Вита" напредва стабилно. Вече е осигурен международен сериен номер, създаден е експертен консултативен комитет, състоящ се от близо 100 изтъкнати учени от цял свят, а първата серия от оригинални научни статии е в процес на окончателна рецензия. Тези статии ще бъдат публикувани през първото тримесечие на 2026 г., а печатното издание ще излезе през юни същата година.

Списанието ще създаде професионален редакционен екип, ангажиран с поддържането на строги академични стандарти, като по този начин ще гарантира иновативността и достоверността на публикуваните изследвания. Списанието ще работи по модел на отворен достъп и няма да начислява на авторите никакви такси за отворен достъп или публикуване.

„Вита" е съосновано от Higher Education Press и университета „Уестлейк", в партньорство с Life Science Open Alliance.