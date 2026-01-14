Почти половината от тока в ЕС е произведен от ВЕИ през 2024 г., у нас - 34 %



През 2024 г. възобновяемите енергийни източници са произвели 47,5 процента от брутното потребление на електроенергия в ЕС, което е увеличение с 2,1 процентни пункта (п.п.) спрямо 2023 г., сочат данни на европейската статистическа служба Евростат, публикувани на сайта ѝ, посочва БТА.

Производството от ВЕИ почти се е утроило (+30 п.п.) откакто започва да се води съответната статистика през 2004 година. Тогава делът е бил 15,9 процента, увеличил се е до 28,6 процента през 2014 г. и е скочил до 47,5 процента през 2024 година.

Вятърната (38 процента от общото количество) и водноелектрическата енергия (26,4 процента) съставляват почти две трети от общото количество електроенергия, произведена от възобновяеми източници. Следват слънчевата енергия с 23,4 процента, твърдите биогорива и други възобновяеми източници съответно с 5,8 процента и 6,4 процента. Слънчевата енергия е източникът с най-бързо нарастващ дял: през 2008 г. тя е съставлявала едва 1 процент, като е отбелязала силен ръст от само 7,4 тераватчаса (TWh) през 2008 г. до 304 TWh през 2024 година.

Електроенергията от възобновяеми източници доминира в Австрия и Швеция

Данните показват, че през 2024 г. над 75 процента от консумираната електроенергия са били произведени от възобновяеми източници в Австрия (90,1 процента, предимно от водна енергия), Швеция (88,1 процента, предимно от водна и вятърна енергия) и Дания (79,7 процента, предимно от вятърна енергия). Дял над 50 процента е регистриран и в Португалия (65,8 процента), Испания (59,7 процента), Хърватия (58,0 процента), Латвия (55,5 процента), Финландия (54,3 процента), Германия (54,1 процента), Гърция (51,2 процента) и Нидерландия (50,5 процента).

В другия край на скалата делът на електроенергията от възобновяеми източници е по-малко от 25 процента в Малта (10,7 процента), Чехия (17,9 процента), Люксембург (20,5 процента), Унгария и Кипър (по 24,1 процента) и Словакия (24,9 процента).

България отчита дял на енергията от ВЕИ от 34 процента.