Прие се законопроектът "Антиспекула", който ще контролира цените на основни храни и услуги

Половин година след като беше внесен в деловодството на Народното събрание депутатите най-после стигнаха до закона на БСП-ОЛ за контрол на цените на основни стоки и услуги. Или познат още като закон "Антиспекула". Изработен е от „Изправи се БГ" на Мая Манолова, която го представи пред журналисти в парламента през юли миналата година и бе внесен от три парламентарни групи – на „БСП – Обединена левица", МЕЧ и „Величие". Сега с 167 гласа "за", 22 "против" и двама "въздържал се" той бе приет на първо четене. "Против" бяха единствено от ПП-ДБ.

Законът обхваща секторите, които в най-голяма степен влияят на жизнения стандарт на българите – основни храни, стоки и услуги от първа необходимост, горива, лекарства, мобилни услуги и банкови такси. Предвидените мерки включват налагане на тавани на цени, пределни надценки, връщане на цените към предходен период, пълна публичност и прозрачност на всички цени, на начина, по който са формирани, забрана за въвеждане на нови такси или забрана на увеличаване на вече съществуващи. При представянето му Манолова отбеляза, че тези мерки вече са били прилагани в други европейски държави. А подобен закон в Хърватия е бил приет през март миналата година.

Таваните и продуктите, които ще бъдат с контролирани цени, се определят от Министерския съвет, съответно за горивата – от Министерството на икономиката, за лекарствата без рецепта – Министерството на здравеопазването, а контролът е на Комисията за защита на конкуренцията, Комисията за защита на потребителите, Комисията за регулиране на съобщенията и съответните министерства.

Атанас Атанасов, депутат от „БСП – Обединена левица" уточни, че не се слага просто пределна цена, дори не се посочват продуктите, проектът дава допълнителен инструментариум на правителството, на регулаторите да довършат работата си докрай. Това е кризисна и срочна мярка, нейното действие започва с обнародването на законопроекта и завършва в края на 2026 г., уточни той. Според него има сериозна активност на регулаторите, особено след тяхното обновяване. Станахме свидетели на безпрецедентна симбиоза между тях след меморандума, който подписаха, но истината е, че самото законодателство не им предоставя достатъчно инструментариум, посочи Атанасов.

"Това, което предлага БСП, показва демагогията на партията, партия, която една година обслужваше "ДПС-Ново начало", БСП, която имаше вицепремиер и социален министър, БСП, която прие проекта на държавен бюджет, в който предложи вдигането на максималния осигурителен праг. БСП - партията, която подкрепи въвеждането на еврото, току-що изчете, че има драстично увеличение на стоките в магазините. Сега в опит да влезе в 51-овото НС предлагат законопроект, който разбира се няма да постигне нищо, защото това, което се предлага е неработещо, опит за популизъм преди изборите", коментира Петър Петров от "Възраждане".

"Умилително е да слушаме за лицемерие от ваксинираните антиваксъри, от тези, които говорят против еврото, а влоговете им са в евро, явно не сте против еврото, ако е във вашите банкови сметки. Явно базисно не разбирате и законопроекта, който предлагаме, можете само да крещите, а не разбирате в дълбочина какво се предлага. За какво е виновно еврото? Затова, че в единствения селски магазин за по-лесно са решили от 1 лев да станат 1 евро, или затова, че със закон банките трябва да обменят пари безплатно, само че като отидеш разбираш, че може само, ако си клиент на банката, или си купиш най-скъпия пакет. Тук дебатът е много по-голям. А именно каква държава искаме да изградим - силна или такава, която гледа настрани, когато мошениците се опиват да натрупат бързо богатство на гърба на хората. За разлика от нашата парти, не сте написали и една запетая в политическата история на страната, а може само да лъжете хората срещу ваксини, но ваксинирани, срещу еврото, а сметки в евро, така че гузно замълчете", обърна се Атанас Атанасов от БСП-ОЛ към колегите си от "Възраждане".

"Имаше увеличение на цените последната година, макар че не беше толкова голямо, колкото се твърди. Като говорят колегите са двойни цени, те явно имат предвид, че са в евро и лева вероятно. От къде дойде поскъпването на цените? От взимането на огромни заеми и наливането им в икономиката. Като вземеш 19 млрд. лв. заеми и ги налееш в икономиката, повишаваш търсенето и цените, това го направи вашата управляваща коалиция. Вие от БСП бяхте сте част от нея, взехте 19 млрд. заеми 2025 г., наляхте ги в икономиката, това вдигна цените и после казвате ще ви напишем законопроект "Антиспекула", коментира и Мартин Димитров от ПП-ДБ. По думите му са допуснати големи грешки с работата на КЗК. КЗК, трябвало в новия си състав, който коалицията избрала, да се заеме с картелите, с изкривяванията на конкуренцията, със злоупотребите с господстващо положение. "И какво, казахте, че за времето тя написала два доклада. Не трябва да пишете такива закони, а да кажете КЗК какво свърши. Освен това подобни законопроекти, които са вече три - на ДПС-НН, земеделското министерство и вашия сега, за какво се прави това?", попита Димитров. Според него целта била да се вдига пушилка. "Като регулираш надценките, вдигаш цените. И Унгария предложи такива мерки и 2022 г. получи 2022 най-високата инфлация в ЕС. Затова такива неща не трябва да се правят и практикуват", категоричен бе Димитров.