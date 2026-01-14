Стилизирана роза е символ на Българското председателство на Стратегията на ЕС за Дунавския регион

Слънце, планина, вода и загатващи река линии формират изображението

Стилизирана роза, изградена от форми, символизиращи слънцето, планината и водата, и вълнообразни линии, загатващи река Дунав. Това е композицията в логото на Българското председателство на Стратегията на ЕС за Дунавския регион. Негов автор е Станислав Шейтанов, който е завършил специалност „Графичен дизайн" в Нов български университет, съобщиха от пресцентъра на министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Логото подчертава единството в многообразието, както и водещата роля на България в насърчаването на сътрудничеството по Дунавската стратегия. То символизира стремежа към баланс между традиции и бъдеще, природа и културна свързаност, поставяйки река Дунав като централен двигател на това обединение.

От 1 януари тази година страната ни е ротационен председател на Стратегията на ЕС за Дунавския регион за една година, а събитията – част от календара на Председателството, се координират от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Стратегията на ЕС за Дунавския регион е инструмент за сътрудничество, който обхваща 14 държави, 115 млн. души или една пета от жителите на ЕС. България е ангажирана в две приоритетни области, свързани със сигурност, култура и туризъм.