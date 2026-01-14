Броят на имотните сделки през 2025 г. е третият най-висок от пандемията насам

Годината преди присъединяването на България към еврозоната се откроява като една от по-активните за имотния пазар през последните години според статистика, оповестена от Агенцията по вписванията.

През 2025 г. в страната са реализирани общо 226 513 сделки с имоти – сгради, части от сгради и земи. Това я нарежда на трето място за последните пет години, като остава зад силните 2021 и 2022 г. Въпреки отчетения ръст от 6.5% спрямо 2024 г., резултатите все още не достигат нивата от бума в периода 2006 – 2008 г., както и тези от 2015 и 2016 г.

Активността на пазара ясно се е засилвала с напредването на годината. Най-динамични са били месеците от октомври до декември, когато са изповядани 67 175 сделки – най-силното тримесечие за 2025 г. и такова с най-голям годишен ръст от 11.2%. За сравнение, в началото на годината увеличението е било около 3%, а през лятото – малко над 7%. Исторически погледнато, финалът на 2025 г. е сред най-силните за последните пет години, отстъпвайки единствено на заключителните тримесечия на 2021 и 2022 г.

В столицата изминалата година се оказва най-успешната от близо две десетилетия насам. С над 40 хил. сделки пазарът почти достига нивото от 2008 г., като само пиковите 2006 и 2007 г. остават недостижими. През всички тримесечия на 2025 г. в София се отчита двуцифрен годишен ръст, макар средният за годината да е по-умерен заради по-слабото второ тримесечие.

По Черноморието картината е по-разнообразна. В Бургас за втора поредна година се поставя рекорд по брой сделки, като през 2025 г. те надхвърлят 9 хиляди.

В Пловдив годината не успява да надмине върха от 2021 г., но все пак отбелязва солиден ръст от близо 13% спрямо предходната. Почти целият прираст се формира през втората половина на годината, като последното тримесечие изпъква с изключително силно увеличение на активността, докато първите месеци са сравнително вяли.

Пазарът във Варна остава почти без промяна на годишна база. Макар 2025 г. да е най-добрата за града през последните три години, броят на сделките нараства символично.

Броят на сделките в останалите 109 служби по вписванията се е увеличил с над 4% и е достигнал близо 144 хил.