Превозвачите отчитат загуби за милиони от гръцките блокади

Международните превозвачи отчитат загуби за милиони левове заради блокадите по гръцката граница. Това каза за БТА Теодор Вергов, юрист на Съюза на международните превозвачи в България. Той поясни, че точната сума не е изчислена, но освен във финансови загуби, протестът на гръцките земеделци, който преустанови движението на тежкотоварните автомобили за повече от месец, се отразява и в други аспекти. Той посочи, че работното време на шофьорите не може да бъде оползотворено, има забавени договори за доставка, пропуснати товари и други.

По думите му условията на труд за шофьорите също са утежнени, което също е проблем и рефлектира върху тяхното желание за работа.

Според Теодор Вергов основният проблем е свързан със строгите правила за работното време на шофьорите в международния транспорт, които се следят чрез тахографи. „Когато камионите са спрени на пътя и се придвижват през половин или един час, това не може да се счита за почивка. Почивка има само когато превозното средство е на паркинг", обясни Вергов. Той подчерта, че превозвачите имат договори с ясно фиксирани часове за доставка, които в условията на блокади не могат да бъдат спазени. Това води до неустойки, загуба на клиенти и пропуснати товари. „Има случаи, в които български камион не може да пристигне навреме, а транспортът се възлага на фирма от друга държава, например от Италия", посочи юристът.

Допълнителна тежест за бизнеса са разходите за заплати на шофьорите, които принудително чакат на границата, вместо да извършват превози и да изминават километри. Според него загубите до момента трудно могат да бъдат изчислени точно, но със сигурност надхвърлят милиони левове. Вергов подчерта още, че българските превозвачи нямат никаква вина за проблемите на гръцките фермери и не бива да бъдат страна, която понася последиците от вътрешни протести. „Ограничават се основни европейски права - свободното движение на хора и свободната търговия", каза още юристът.