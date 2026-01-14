България и Финландия ще разполагат с 55 млн. евро за ВЕИ

България ще участва като приемаща държава по Финансовия механизъм за възобновяема енергия. Заедно с Финландия ще можем да получим 55 млн. евро по процедура, която ЕК планира да обяви.

Това реши Министерският съвет на днешното си заседание във връзка с отправена покана към страната от Генерална дирекция „Енергетика" на Европейската комисия за заявяване на обвързващ интерес за 2026 г.

Финансовият ресурс се осигурява от Люксембург. По процедурата ще се финансират проекти за наземни фотоволтаични централи с батерийни системи за съхранение в България и такива за наземни фотоволтаични системи във Финландия. В България проектите следва да са разположени в трите въглищни региона - Перник, Кюстендил и Стара Загора, като съоръженията следва да функционират поне 15 години след въвеждането им в експлоатация.

Управлението на процедурата - обявяването на поканата, набирането, оценката на проектните предложения и мониторинга на изпълнението им ще се извършва от Европейската изпълнителна агенция за климата, околната среда и инфраструктурата. За финансиране могат да кандидатстват публични или частни юридически лица от всяка държава по света.

Участието на България във Финансовия механизъм като приемаща страна ще осигури инвестиционна подкрепа за комбинирани проекти за изграждане на фотоволтаични централи със системи за съхранение на енергия, което ще позволи да се увеличат инсталираните мощности, използващи слънчева енергия и да нарасне потреблението на екологично чиста енергия в страната. Териториалното разположение на проектите в трите въглищни региона на страната ще допълни финансовите инструменти, които се прилагат съгласно териториалните планове за справедлив преход и ще подпомогне енергийния преход на тези региони.